Что нельзя дарить на новоселье: названы вещи, приносящие беду

Переезд в новое жилье – это всегда волнующий момент, ведь практически каждый раз там чего-то будет не хватать до того, чтобы назвать дом полной чашей. Поэтому приглашаемые на новоселье гости стараются подарить по этому случаю что-то полезное.

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Но, как выяснил OBOZREVATEL, далеко не все даже очень нужные предметы могут стать хорошим подарком. Народные суеверия называют не менее 5 вещей, которых лучше избегать в качестве подарка на переезд.

Ножи, ножницы и другие острые предметы

Все, что имеет острый режущий край или острие, в народе считается предвестником ссор и скандалов. Поэтому, чтобы не наполнить новый дом конфликтной энергетикой, таких подарков лучше избегать.

Зеркало

Зеркало играет роль портала в потусторонний мир. И вы никогда не знаете, что именно выйдет из него, когда оно окажется в доме. Пусть лучше новоселы сами выберут себе такой предмет по душе.

Деньги и кошельки

Пустой кошелек в подарок является символом бедности, а подаренные деньги на символическом уровне являются аналогом займа. Каждый из этих подарков принесет в новое жилище финансовые проблемы. Кошелек можно подарить, только если в нем будет лежать какая-нибудь купюра или монета. И чем крупнее, тем лучше.

Часы

Символ времени напоминает нам о том, что жизнь проходит, что тоже не самый лучший подарок в момент, когда люди начинают новый этап. Часы лучше не дарить ни на один праздник.

Жемчуг и любые предметы с жемчугом

Жемчуг является символом слез. Если их подарить на новоселье, они привлекут плач, боль, конфликты и беды в новый дом. Особенно тяжело будет женщинам в этом доме. Это, в частности, может обречь девушку или женщину на одиночество или несчастье в браке.

Что делать, если вы выбрали неуместный подарок

Очистить энергетику предмета можно, если символически "продать" его. Не бойтесь попросить у того, кому принесли презент, немного мелких денег – так человек избавится от негатива, который может принести ему неудачный подарок.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие предметы нельзя отдавать даром.

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