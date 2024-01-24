Почему метод 'час силы' может изменить жизнь: как он работает

Остаться продуктивным в современных условиях очень сложно. Многозадачность, которой требует от нас мир, буквально сбивает с ног и не оставляет возможности сосредоточиться на чем-то одном. В результате мы нередко тонем в водовороте многочисленных ежедневных задач и не можем посвятить время каким-либо большим и важным проектам.

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Способ преодолеть эту проблему предложила американская предпринимательница и писательница Адриенн Герберт. Она написала книгу "Час силы: как сосредоточиться на своих целях и создать жизнь, которую вы любите", в которой описала свою методику, которую так и назвала – "час силы".

Что такое "час силы"?

По своей сути "час силы" – это четко определенный период времени, который вы посвящаете целенаправленному труду над чем-то конкретным. Как правило, это именно 60 минут. И Герберт настаивает, что это должно быть первый час вашего дня. Хотя вы можете подстроить его и под свой график – правило не столь строгое, к тому же у разных людей пик активности приходится на разный период дня. А это тоже нужно учитывать.

Как определить свой "час силы"?

Чтобы правильно выбрать свой час, используйте приложения-трекеры для отслеживания производительности и заведите себе дневник, в котором записывайте, когда ваша активность была на пике, а когда падала. Вскоре вы увидите тот момент, когда вы готовы и можете сделать больше всего.

Постарайтесь закладывать "час силы" в свой график так, чтобы вы могли свободно сместить его начало и конец хотя бы на 30 минут в любую сторону. Это пригодится вам на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. И позволит не терять драгоценное время высокой производительности.

Как правильно использовать "час силы"?

Все ваши близкие должны четко знать, что это время принадлежит только вам и вы посвящаете его исключительно своей работе. Поэтому предупредите коллег, друзей и родных, что в такую пору вас беспокоить нельзя. Выделите также это время в общедоступном календаре, как занятое.

В этот период сведите к минимуму все, что может вас отвлекать. Можете отключить телефон – сделайте это. По крайней мере, временно ограничьте доставку уведомлений. Закройте все приложения и вкладки браузера, которые могут отвлекаться. Включите таймер, который известит вас об окончании часа силы, и до этого сигнала не смотрите даже на часы.

В зависимости от того, как вы обычно работаете, привыкание к "часу силы" может занять некоторое время. Особенно непросто будет тем, кто привык делать несколько дел одновременно, много отвлекаться или легко теряет концентрацию. Однако постепенно вы научитесь выжимать из этих 60 минут максимум.

Что можно делать в час силы?

В самом деле, что угодно, что вы считаете важным и что постоянно не удается вписать в свой график. Это может быть написание книги или уборка, работа над документами и даже спорт, если ваше тело настолько нуждается в движении, что начало вас подводить. Эти задачи можно менять в зависимости от вашей потребности. Два главных фактора – это сосредоточенность и регулярность. Они помогут вам повысить свою производительность и добиться успеха в выбранных делах.

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