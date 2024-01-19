Как достичь идеальной чистоты: метод FlyLady, который перевернет ваше представление об уборке

Необходимость поддерживать свой дом в чистоте может быть для современного человека настоящей проблемой. Мы все тратим огромное количество времени на учебу, работу и уход за семьей, поэтому на чистоту сил может просто не оставаться. Проблемы накапливаются и к стрессу добавляется настоящий страх не справиться с уборкой.

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Чтобы преодолеть это, была разработана целая куча различных систем и подходов, позволяющих облегчить уход за домом, сделать его быстрым и практически незаметным в ежедневной рутине. Одной из самых популярных является система FlyLady, которую называют спасительной даже очень занятые люди. OBOZ.UA рассказывает о ней подробно.

Как появился метод FlyLady

Придумала этот подход к уборке американка Марла Силли. Случилось это в 2001 году. Она решила, что сконцентрируется на поддержании в чистоте только мойки на кухне. И впоследствии заметила, что эта привычка, войдя в систему, помогла ей обеспечить порядок во всем помещении.

Силли уверена – даже очень неорганизованные люди могут поддерживать свой дом в чистоте. Просто им нужен подход, в основе которого лежат маленькие шаги, не вызывающие ощущения подавленности из-за необходимости их выполнять. По системе FlyLady ежедневная уборка должна занимать всего 15 минут – не больше.

Что такое FlyLady?

По мнению разработчицы, это подход, позволяющий выработать привычку поддерживать дом в чистоте и при этом не нанести себе психологического вреда. Сторонники системы объединяются в группы, где поддерживают друг друга и делятся советами по эффективной уборке.

Сама Силли в первую очередь советует новичкам не ждать от себя слишком многого и продвигаться к идеальному порядку понемногу, но каждый день. Когда будете готовы приступить к работе, просто установите таймер на 15 минут и начинайте, когда он сработает, сразу останавливайтесь. Что-то не успели – не страшно, доделаете на следующий день. Некоторые постепенно увеличивают это время, но при правильном подходе 15 минут в день вполне хватит для поддержания порядка.

Разделение жилья на зоны

Ключевым элементом системы FlyLady является разделение жилья на зоны. Всего их пять. Убирать нужно только одну зону за раз. Если вы начинаете с нуля, уделяйте каждой зоне неделю времени. Вот как это можно распланировать:

Зона 1 – прихожая

Посвятите ей первые несколько дней месяца до воскресенья.

Зона 2 – кухня

На нее выделите первую полную неделю месяца.

Зона 3 – ванна

Всю вторую полную неделю месяца наводите порядок здесь.

Зона 4 – спальня и гардероб

Это задача на третью полную неделю месяца.

Зона 5 – гостиная

Последние дни месяца, начиная с понедельника, выделите на нее.

Начать можно с того, что просто разбирать беспорядок и выбрасывать хлам из выбранной зоны. Когда вы очистите ее, вам будет просто вытереть пыль и все помыть.

Основной смысл системы FlyLady состоит в том, чтобы на основе предложенного скелета разработать для себя комфортную и эффективную рутину. В процессе вы научитесь не только не тратить лишнее время на уборку, но и замечать, от каких вещей нужно избавиться, где пора сделать мелкий ремонт и привыкнете наводить порядок сразу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о подходе, который поможет убрать за 15 минут всю кухню.

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