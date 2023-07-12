Почему голос человека меняется с возрастом: во сколько лет стареют связки

Изменения тела с возрастом затрагивают даже такой признак, как голос. Изменяется его тон, он может становиться хриплым и более "сухим" на звук. Но можно ли остановить старение голоса?

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Разобраться с этим решил директор Центра обучения клинической анатомии университета Ланкастера Адам Тейлор в статье для BBC Future. По его словам, это действительно возможно.

Как работает голос

Голосовые связки, обеспечивающие звучание человеческого голоса, состоят из мышечной и соединительной ткани. Между этими очень упругими образованиями существует промежуток, который называют голосовой щелью.

Когда из легких выходит воздух, под его давлением голосовые связки приходят в движение. Они сближаются, растягиваются и колеблются. Именно так появляется звук голоса. Но это не единственная функция этого органа. Они также защищают бронхи и лёгкие от попадания посторонних предметов.

На положение связок и силу их натяжения также влияют примерно 17 мышц, находящихся в гортани. Они помогают модифицировать звук.

Как формируется голос у женщин и мужчин

Все мы рождаемся с одинаковыми связками, но уже в период полового созревания они проходят разный путь у женщин и мужчин. На этот процесс влияют гормоны. Так, у мальчиков меняется структура гортани, увеличивается адамово яблоко и растет длина голосовых связок. А женские наоборот – утончаются на 20-30%. Когда процесс взросления заканчивается, у молодых мужчин длина связи в среднем составляет около 16 мм, а у женщин – 10 мм. Это и обуславливает разницу в высоте голоса.

Впрочем, влияние гормонов на голос продолжается и после полового созревания. Так, у женщин он может меняться под влиянием менструального цикла. Наилучшее его качество достигается во время овуляции. На этой стадии цикла железы производят больше слизи, а она, в свою очередь, улучшает функцию голосовых связок. И наоборот – противозачаточные таблетки, блокирующие овуляцию, ухудшают качество голоса у женщин.

А вот накануне менструации гормоны женского тела делают связки более жесткими. Поэтому в 1960-х гг. оперным певицам даже давали дополнительный отдых в этот период, чтобы они не повредили своим связкам. Поскольку этот орган у женщин тоньше, то его легче повредить из-за переутомления.

Как стареет голос

Практически все части человеческого тела с возрастом меняется, касается это и связок. Но этот процесс происходит не одинаково для всех.

С течением времени в структуре гортани человека увеличивается содержание минералов, это делает хрящевую ткань более жесткой и похожей на кость. Соответственно, страдает и гибкость голосовых связок.

Возрастные изменения затрагивают и мышцы, приводящие их в движение. Они слабеют и теряют упругость. Так же, как и ткани, поддерживающие голосовые связки. Конечно, претерпевают изменения и легочные мышцы – они уже не в состоянии создать столь мощный поток воздуха для создания звука. А еще уменьшается количество желез, производящих защитную слизь. Способность контролировать горло при этом снижается и голос меняется.

Как замедлить старение голоса

Некоторые наши привычки могут ускорить процессы в гортани, влияющие на голос. Это относится, в частности, к курению. Оно способно вызвать локальное воспаление и усиленное образование слизи. Но при этом табачный дым способен высушивать слизистую. Сходным образом действует также алкоголь.

Определенное влияние могут оказать и некоторые лекарства. К примеру, стероидные противовоспалительные в виде ингаляций, которые могут назначать при ларингите. Повлиять на голосовые связки и стать причиной образования полипов способны разбавители крови. У принимающих их голос может ставить хриплым или резким. Мышечные релаксанты – еще одна группа препаратов, влияющих на звучание. Из-за них кислота из желудка может попадать в гортань, раздражать связки и изменять их. Как правило, после прекращения употребления препаратов голос возвращается в норму.

А еще связки могут изнашиваться из-за чрезмерного использования. Такая неприятность может случиться с певцами, лекторами и другими людьми, которые много пользуются своим голосом. У них даже может развиваться такое заболевание, как отек Рейнке. Его также способно провоцировать курение. Из-за отека Рейнке в голосовых связках накапливается жидкость и они начинают звучать ниже. Серьезные случаи этого заболевания даже нуждаются в хирургическом вмешательстве, чтобы вывести жидкость. Хотя в большинстве случаев отдыха и исключения влияния раздражителей бывает достаточно. Помочь также могут логопедия и речевая терапия.

Поддержать голос в хорошей форме поможет его регулярное использование. Как и любые мышцы, связки требуют регулярной тренировки. Этим, например, объясняют, что певцы с возрастом претерпевают значительно меньшие изменения голоса.

Тренировать связки можно ежедневным пением или чтением вслух. Этого будет достаточно, чтобы замедлить снижение их работоспособности. Тем, кто хочет сохранить голос, врачи рекомендуют пить достаточно воды, а также снизить потребление алкоголя и отказаться от курения.

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