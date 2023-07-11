Простая привычка поможет ваш дольше жить: выполнять нужно каждый день

Обустраивая новое жилье, мы всегда думаем, куда поставить диван и удобное кресло. Но эти комфортабельные предметы мебели для сидения не принесут столько пользы, как обычный жесткий пол. Особенно, когда речь идет о людях постарше.

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Как пишет издание Live Strong, об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в июле 2014 г. в Европейском журнале профилактической кардиологии. Оказалось, что способность подняться с пола является предиктором долголетия у людей от 51 до 80 лет. Результаты исследования показали – те, кому это действие давалось сложнее всего, имели в пять-шесть раз больше шансов умереть в течение периода наблюдения исследователей, чем те, кто могли легко сесть на пол и встать с него.

В 2020 году другая команда исследователей сделала похожую научную работу и подтвердила предварительные выводы. Привычка сидеть на полу оказалась очень полезной.

Причина в том, что то, как хорошо вы можете переходить из положения стоя в положение сидя и наоборот, является отражением вашего общего состояния здоровья, физической формы и функциональности организма. Это объяснил Гболахан Окубадеджо, доктор медицинских наук, спинальный и ортопедический хирург из Нью-Йорка.

Он объяснил, что ежедневное присаживание на пол и вставание с него является простым и эффективным способом сохранить силу, работоспособность и жизненную силу с возрастом. И дал несколько объяснений, почему это так полезно.

Лучший баланс, стабильность и координация

По словам доктора Окубадеджо, такое простое действие, как усаживание на пол и дальнейшее вставание способно задействовать баланс, стабильность и координацию всего тела. Таким образом, чем больше вы будете выполнять это упражнение, тем лучше будет ваш баланс. Особенно это важно для людей, входящих в преклонный возраст. Они подвержены падениям и связанным с ними переломам, а более сбалансированное тело способно уберечь от этого.

Большая мобильность

Также врач пояснил, что переход в положение сидя на полу задействует мышцы, окружающие несколько суставов и частей тела, таких как плечи, локти, запястья, бедра, колени и ступни. А это способно улучшить их подвижность. Суставы остаются способными выполнить полный диапазон движений, что имеет решающее значение для способности двигаться полноценно. Это также может помочь избежать травм и болей с возрастом.

Сильный корпус и ноги

А еще такое упражнение позволяет укрепить мышцы корпуса и ног, ведь они тоже участвуют в процессе усаживания на пол. Потому доктор-ортопед порекомендовал повторять это упражнение несколько раз в день. К тому же, вдобавок, подъем с пола заставляет человека выполнять движения, аналогичные приседаниям, которые считаются одним из самых полезных упражнений. Итак, когда вы регулярно сидите на земле, вы, по сути, делаете несколько повторений упражнения для нижней части тела в течение дня.

Здоровая осанка

Сидение на полу может помочь улучшить осанку. И тут мы снова возвращаемся к балансу. Переходя из положения стоя в положение сидя и обратно, вы должны работать суставами так, чтобы поддерживать равновесие тела. По данным Национального фонда остеопороза США, правильное выравнивание тела связано с тем, как ваша голова, плечи, позвоночник, бедра, колени и лодыжки складываются друг с другом. Более того, сидение на полу побуждает вас сидеть прямо, а не сутулиться – это еще один фактор здорового старения.

Как правильно сидеть на полу для здорового долголетия

Конечно, не всякое сиденье на полу правильно и полезно. Доктор Окубадеджо объяснил, как это делать наиболее эффективно для поддержания здоровья.

Избегайте сутулости. Когда спина находится в изогнутом положении, это может привести к дополнительной нагрузке на позвоночные диски и позвонки. Сидеть надо так, чтобы торс был высоким и прямым. Лопатки нужно опустить и аккуратно свести вместе.

Садитесь на небольшую подушку или полотенце. Это поможет избежать дискомфорта в копчике. Это также позволяет лучше выровнять положение таза по отношению к позвоночнику.

Это поможет избежать дискомфорта в копчике. Это также позволяет лучше выровнять положение таза по отношению к позвоночнику. Двигайте ногами. Любая позиция, даже самая правильная, может стать проблемой, если вы задержитесь в ней слишком долго. Попытайтесь сначала посидеть со скрещенными ногами, затем вытяните их прямо перед собой, а еще позже согните колени, поставив ступни на пол. Или совершайте эти движения в любом другом порядке. Это позволит избежать ощущения дискомфорта.

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