Почему деньги нельзя носить в кармане: ответ удивит

Издавна в народе говорили, что мятые купюры, спешно спрятанные в карман, не принесут ничего хорошего. Суеверные люди верят, что таким образом можно навлечь бедность, затруднения и финансовые неурядицы.

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А все дело в том, что деньги, по древним верованиям, любят "почтительное отношение". Желающие привлечь богатство не должны так неаккуратно и неосторожно обращаться с купюрами. Почему это отрицательная примета и как правильно хранить деньги – читайте в материале OBOZREVATEL.

Cогласно народным приметам, пренебрежительное отношение к деньгам приведет к полной потере финансового состояния и дальнейшей бедности.

По другой версии поверья, негативную энергетику имеют не только смятые купюры, но и купюры с заломами. Грязные засаленные деньги тоже не предвещают добра.

Носить деньги в карманах с дыркой – еще одна плохая примета. Так богатство будет словно "убегать" от человека, и даже упорный труд не сможет помочь накопить сбережения. Говорят, будут постоянно случаться неожиданные неблагоприятные события, приводящие к внезапным затратам.

Во многих культурах есть примета о том, что деньги любят порядок. Купюры советуют аккуратно хранить в кошельке, а монеты должны лежать в отдельном кармашке.

Если у вас есть тайник для хранения денег дома, по поверью, нельзя, чтобы он был рядом со входной дверью. Говорят, что через коридор проходит вся отрицательная энергия.

Кроме того, хранить деньги также не советовали в спальне. Здесь объяснение достаточно интересное: деньги должны работать, а "сонная" энергия спальни предназначена для покоя и отдыха.

Кстати, есть еще несколько мест в доме, где не стоит хранить деньги. Подойдет ли для тайника обычная банка и можно ли перетягивать купюры резинкой – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя ставить сумку на пол и при чем здесь деньги.

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