Где нельзя хранить деньги дома: места, которые притягивают нищету

Энергия денег – вещь сложная и тонкая и нуждается во взвешенном подходе, считают эзотерики. Поэтому важно понимать, где в доме хранить деньги нельзя. Неправильно выбранное место может привести к застою и, как результат, нищете.

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OBOZREVATEL внимательно изучил все приметы на этот счет. И вот список мест, где хранить купюры и монеты не стоит.

Под матрасом

Потрясения девяностых породили фразу-мем, что безопаснее всего хранить деньги под матрасом. На самом деле тайник где-нибудь в постели заставит энергию денег "отдыхать". Таким образом можно вызвать застой энергии, а значит умножить свои активы не получится.

У входной двери

Вход в дом является главным каналом утечки любой энергии из дома. В том числе и финансовой. Поэтому лучше хранить заначку где-нибудь подальше от этого места.

В банке

Стеклянная или жестяная банка – тоже плохой вариант для тайника. В таком неприспособленном месте купюры будут сминаться и накапливать негативную энергетику. Возрастет риск потратить их впустую.

Перетянутыми резинкой

Независимо от того, удачное место для заначки вы выбрали или нет, не стоит складывать купюры туда в согнутом виде или перетягивать их канцелярской резинкой. Таким образом, вы пережимаете их энергетический канал и блокируете возможность для новых поступлений.

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