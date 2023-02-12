Почему нельзя ставить сумку на пол: какие суеверия связаны

Сумка, в которой человек носит свои вещи, является одним из самых личных предметов, поэтому вокруг нее существует немало суеверий. Одно из них – запрет ставить ее на пол.

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OBOZREVATEL узнал все тонкости этого запрета. В частности, какие проблемы предвещает такой поступок.

Почему сумке не место на полу

Поскольку в сумке, в частности, носят кошелек с деньгами, на нее распространяется примета о том, что кошелек на полу – это к потерям и бедности. Также это предсказывает повышенный риск ограбления.

Отдельного негатива добавляет символизм пола, по которому ходят ногами, то есть топчут. Именно поэтому нельзя ставить сумку на пол. Это означает неуважение к ценностям, которые вы носите внутри. Как будто вы потоптались по ним ногами.

Учтите также, где вы таким образом ставите сумку. Если дома, то это ущерб в семье. В любом общественном месте – к непредсказуемым расходам, причем значительным. В гостях это принесет материальные проблемы хозяевам дома.

Соглашается с этой приметой и философия фэншуй. Согласно ей, именно на полу концентрируется вся отрицательная энергия. Если с ним контактируют какие-то важные предметы, к которым вполне можно отнести сумку, они заряжаются этим негативом.

Какие еще приметы связывают с сумкой

Если положить внутрь зеркальце, это должно защитить хозяина вещи от дурного глаза.

Сумку нельзя вешать на дверь. Это предвестник расставания с любимым человеком.

Нельзя ходить с порванной сумкой – это к большим материальным потерям.

Если у вас похитили сумку, знайте – вместе с ней вор забрал часть вашего жизненного бремени, ваши проблемы.

Не стоит бросать сумку на пол. За это можно получить большие проблемы, материальные потери, разочарование, конфликты и разрывы отношений.

Не храните сумки пустыми – это тоже предвещает нищету. Когда отправляете вещь в шкаф, оставьте в ней хотя бы несколько мелких купюр или монет.

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