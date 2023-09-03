Петуния будет цвести до морозов: важная хитрость, которую знают лучшие садоводы

Петуния – это многолетнее растение, которое чаще всего хозяева выбирают, чтобы украсить свой двор или подоконник. Это универсальный цветок, который можно высаживать на клумбах, в горшках, вдоль дорожек и других местах.

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Хоть петуния и не прихотлива в выращивании, но все же за ней нужно правильно ухаживать, чтобы она цвела дольше. OBOZREVATEL нашел способ, который поможет справиться с этим.

Опытные садоводы используют одну хитрость, помогающую продлить цветение этого растения. Для этого вам понадобится только три ингредиента – это горячая вода, борная кислота и нашатырный спирт.

В стакане жидкости размешайте до растворения два грамма борной кислоты. Также для большего эффекта можно добавить 1 мл аптечного глицерина. Подождите, пока смесь остынет до комнатной температуры. Затем добавьте одну чайную ложечку спирта и снова все перемешайте.

Наберите в ведро или бутылки четыре литра воды комнатной температуры и вылейте туда полученный раствор.

Поливать цветы нужно не больше двух стаканов на один горшок.

Также можно сделать домашнее удобрение, если петуния начала сохнуть. Преждевременное увядание цветков растения и засыхание листьев может свидетельствовать о дефиците питательных веществ в земле, в которой она растет. Недостаток калия приводит к нарушению водного режима растения, что делает его более вялым.

Чтобы реанимировать петунию, вам понадобится банановая шкурка. Нарежьте ее на мелкие кусочки и залейте литром теплой воды. Оставьте раствор настаиваться на два дня. Получившуюся жидкость процедите и разбавьте водой в соотношении один к одному.

Полейте петунии и наслаждайтесь красивыми цветами.

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