Как спасти петунию, которая начала сохнуть: домашнее удобрение

Петуния год от года завоевывает все большую популярность среди любителей домашнего цветоводства. Ее чашевидные цветы радуют невероятным разнообразием оттенков – от ярких до пастельных, от глянцевого белого до бархатного черного. Лепестки цветка могут быть однотонными, пятнистыми, полосатыми, иметь красивые оттеночные переходы. А еще она хорошо растет и в ящиках, и в кашпо, и на открытом грунте, потому украсит собой окно, балкон или клумбу. Еще один несомненный плюс петунии в том, что она достаточно неприхотлива в уходе. Но в некоторых условиях все же может начать подсыхать.

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К счастью, реанимировать такое растение не очень сложно. OBOZREVATEL поинтересовался, какими средствами это можно сделать быстро и эффективно.

Почему увядают петунии

Преждевременное увядание цветков растения и засыхание листьев может свидетельствовать о дефиците питательных веществ в земле, в которой она растет. В первую очередь важен для нее калий. От этого элемента зависит оптимальное усвоение и использование азота, отвечающего за рост и цветение петунии. Также недостаток калия приводит к нарушению водного режима растения, что делает его более вялым и беззащитным перед такими факторами, как перепад температур.

Когда вы заметите тревожные симптомы того, что петуния ослабевает, обеспечьте ее калием. Однако делайте ставку на натуральные растворы – так растение легче усвоит питательные вещества.

Домашнее удобрение для реанимации петунии

Немало калия содержит банановая кожура. Она также богата фосфором, который необходим для пышного цветения. Итак, съев сам фрукт, не выбрасывайте кожуру, а приготовьте из нее подкормку для петунии.

Свежую кожуру хорошо промойте, нарежьте на мелкие кусочки, положите в банку и залейте литром теплой воды. Оставьте ее настаиваться на два дня. Полученную жидкость процедите и разбавьте водой в соотношении 1:1. Полейте этим средством петунии – они должны быстро прийти в себя и зацвести с новой силой.

Также этой жидкостью можно опрыскивать цветок, если на нем появились тли. Раствор нужно нанести вечером. К утру количество вредителей должно сильно уменьшиться. Обработку можно повторять раз в несколько дней, пока проблема не исчезнет.

Порошковое удобрение для петуний

Из банановой кожуры можно приготовить питательный порошок для цветка. Процесс его изготовления несколько сложнее, но такое удобрение будет содержать большую концентрацию питательных веществ.

Кожуру банана хорошо промойте и подсушите на солнце или в духовке. Когда из нее выйдет влага, перемелите ее в кофемолке или ступке. В результате должен образоваться светлый порошок.

Использовать нужно 1-2 чайные ложки средства на горшок. Порошок равномерно рассыпают по поверхности земли и смешивают с верхним ее слоем. Такую подкормку можно вносить раз в 3-4 недели. Аналогичным образом подкормка вносится и в открытый грунт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем летом нужно подпитывать садовые цветы, чтобы они пышно и долго цвели.

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