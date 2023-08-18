Будет цвести до морозов: секреты, как вернуть к жизни даже самую слабую петунию

При правильном уходе петунии будут цвести вплоть до морозов. Однако иногда цветы начинают увядать уже в конце лета – и садоводы отчаиваются: начинают активно вносить удобрения, перемещают вазоны с места на место или даже увеличивают полив до критического уровня.

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Хаотические действия, естественно, не приводят ни к чему хорошему. А подкармливать гноем петунии вообще не рекомендуется – это может повлечь за собой грибковые заболевания. Какие удобрения подойдут для петуний в конце августа, разбирался OBOZREVATEL.

Специалисты успокаивают: петунию, начавшую слабеть в конце лета, еще можно спасти. Есть даже высокий шанс продлить период ее цветения до первых заморозков.

Требуются только два условия: эффективная обрезка и качественная подкормка.

Зачем обрезать петунию

Увядшие цветоносы и семенные коробки отбирают у растения слишком много сил, так что в августе вы можете заметить, что петуния ослабла. Садоводы советуют смело брать ножницы и начинать обрезку. Побеги нужно укоротить до 20 см. А регулярно прищипывая верхний побег, можно сделать так, чтобы петуния сильнее кустилась.

Чем подпитать петунию в августе

Необходимые ингредиенты:

вода;

янтарная кислота.

Приготовить раствор очень просто: на литр чистой воды следует взять всего 3 г препарата.

Удобрение вносят путем прикорневого полива или опрыскивания из пульверизатора.

Петунии для цветения требуется достаточное количество солнечных лучей, поэтому горшки лучше поставить на солнечные подоконники или хорошо освещенные террасы.

В целом петунии устойчивы к засухе, однако важно проверять, чтобы почва была достаточно увлажнена.

Важная оговорка: при поливе следите, чтобы вода не попала на бутоны.

Кстати, для петуний оптимальной будет суглинистая или супесчаная плодородная почва. Чрезмерное переувлажнение может предотвратить дренаж, наполнить которым посадочную яму или вазон рекомендуют наполовину. Детальнее о правилах выращивания петуний – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как помочь петуниям восстановиться и снова зацвести.

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