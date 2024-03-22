Переход на летнее время: переводят ли смартфоны и компьютеры

Часы на летнее время ежегодно переводят в последнее воскресенье марта в 3 часа ночи. В 2024 году эта дата выпадает на 31 марта, а основная причина традиции заключается в эффективном использовании светового дня и сокращении энергопотребления.

Часы переведут на час вперед, поэтому вместо 3:00 сразу наступит 4:00. Нужно ли переводить смартфоны Android, iPhone и ноутбуки – читайте в материале OBOZ.UA.

Смартфоны и гаджеты на Android

Большинство гаджетов изменят настройки времени автоматически, однако есть и нюансы. Еще в 2014 году существовала проблема ручного перевода, но разработчики ее оперативно решили.

В разделе "Настройки" выберите функцию "Дата и время", перейдите в "Дата и время сети" ("Показывать время сети") – таким образом можно проверить, перешел ли гаджет автоматически на летнее время.

Гаджеты Apple

Гаджеты на базе iOS имеют встроенные функции автоматического перехода на летнее и зимнее время.

Нажмите "Конфиденциальность", выберите "Службы геолокации", перейдите в "Системные сервисы" и включите функцию "Временной пояс", чтобы убедиться, что перевод состоялся успешно

Ноутбуки

ПК и ноутбуки на всех операционных системах переходят на летнее и зимнее время в автоматическом режиме.

Смарт-часы

Поскольку смарт-часы и фитнес-браслеты привязаны к смартфону, время переведется автоматически.

Как узнать правильное время

Если утром после перевода часов вы все еще не уверены, который сейчас час, можно воспользоваться следующими советами:

в поисковике следует ввести " время Киев ";

или отправить запрос мобильному оператору, набрав *160#;

либо же проверить время на специальном сайте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как подготовить организм к переходу на летнее время., а также публиковал исторический экскурс, где объяснял, кто и когда впервые высказал идею перевода часов.

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