Чем подкормить свеклу, чтобы была максимально сладкой: советы

Свекла в украинской кулинарной культуре играет особую роль. Это ингредиент во многих вкусных блюдах и неотделимая часть известного на весь мир украинского борща.

Именно благодаря этому его часто сажают на земельных участках, но, к сожалению, не всегда огородникам удается вырастить сладкую и сочную свеклу. Однако издание На Пенсії поделилось методом подкормки, который непременно увеличит ваши шансы на успех.

Свекла – это не только вкусный, но и полезный овощ, содержащий калий, магний, фосфор, железо и витамин В.

Чтобы вырастить сладкий и сочный овощ, необходимо соблюдать многие правила. Прежде всего, нужно выбрать солнечное место для посадки, которое будет хорошо проветриваться. Почва должна быть плодородной, подкормкой, хорошо дренированной и не кислой. Однако иногда даже соблюдение всех этих правил не позволяет получить урожай желаемого результата.

Но не стоит отчаиваться и расстраиваться, ведь есть один ингредиент на каждой кухне, который непременно повысит сахаристость свеклы.

Соль

Как бы странно это ни звучало, но для того чтобы свеклы были сочными и сладкими, их нужно посолить.

Для приготовления соляного удобрения понадобится 10 литров воды и всего одна чайная ложка соли. Для начала разведите соль в небольшом количестве воды, пока она не растворится полностью. Затем смешайте раствор с 10 литрами воды и полейте ею грядки. Но не переусердствуйте, чтобы не повредить почву.

Также на корнеплоды хорошо повлияет древесная зола. Вы можете либо развести 1 стакан в 10 литрах воды, либо просто посыпать им междурядья.

Также не забывайте прореживать свеклу, чтобы она была крупная (между растениями в рядке должно быть расстояние 15-20 см), обильно и правильно поливать грядки, особенно в период засухи, пропалывать сорняки и защищать растения от болезней и вредителей.

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