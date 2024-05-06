Новый этап в жизни или ошибки: гороскоп на неделю до 12 мая

У Рыб начнется новый этап в жизни, они смогут осуществить мечты. У Водолеев есть риск совершить ошибки.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 12 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

На этой неделе, похоже, вы станете той рабочей силой, которая несет на своих плечах наибольшую нагрузку. Вы будете тем, кто не жалеет усилий, работая почти за всех вокруг, пока остальные отдыхают.

Телец

В течение всей недели вас не покидает праздничное настроение, ведь в вашей жизни происходят радостные события, заслуживающие празднования. Эти приятные изменения, особенно в семейном кругу, наполнят вас счастьем и подъемом.

Близнецы

Это время для очищения вашего пространства и жизни от всего, что вас тяготит. Выбросьте ненужное, которое мешает видеть широкие горизонты и ограничивает ваши возможности. Обновите свою обстановку, чтобы обустроить место для новых начинаний.

Рак

Вы можете стать мудрым наставником или советчиком для окружающих, поскольку ваши знания и опыт превосходят многих. Настала пора не только учиться, но и делиться своими умениями с другими, помогая им расти.

Лев

Время для размышления прошло, ведь ваши идеи нуждаются в быстрой реализации. Вы готовы к принятию важных решений, которые могут означать начало нового обучения, запуск проектов или инвестиции, поскольку сроки требуют активных действий.

Дева

Вы достигли уровня, когда работа доставляет удовольствие без лишнего стресса. Все происходит гармонично, и вы получаете удовольствие от своей деятельности, общения, хобби, а также от приятных неожиданностей, ожидающих вас на этой неделе.

Весы

Вы можете почувствовать некоторые ограничения, поскольку кто-то может навязать вам правила или напомнить об обязанностях. Ваша задача – решить, устанавливать ли собственные правила, соблюдать ли чужих, находя баланс между собственной волей и внешними требованиями.

Скорпион

Вас ждут карьерные успехи. Возможно, вы получите предложение о повышении, которое не только улучшит ваши финансовые возможности, но и даст свободу в принятии решений, даже если вы не слишком стремились к этому.

Стрелец

Вы с радостью передадите часть своих обязанностей коллегам, что позволит вам избавиться от рутины и сосредоточиться на более творческих и креативных проектах, которые давно хотели реализовать. И, к счастью, ваши коллеги примут часть своей работы с энтузиазмом.

Козерог

Вам придется демонстрировать свои профессиональные навыки, проходя экзамены, сертификацию или лицензирование. Это пора подтвердить свое мастерство и компетентность в выбранной сфере.

Водолей

Есть риск совершить ошибки или пропустить важные детали, поэтому необходимо быть особенно внимательными и осторожными. Не полагайтесь на случай и не доверяйте важным решениям другим.

Рыбы

Вы стоите на пороге нового этапа вашей жизни, где вас ждут новые возможности и знакомства. Ваши планы и мечты могут стать реальностью, и у вас есть все шансы создать свой новый мир.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.