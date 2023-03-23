Кто придумал переход на летнее и зимнее время: идее уже сотни лет

Весенний и осенний перевод часов уже кажутся нам таким обычным делом. Однако так было не всегда. О том, чтобы сместить время таким образом, чтобы эффективнее использовать световой день, задумались только в 18 веке.

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OBOZREVATEL рассказывает историю появления этой традиции. И разные интересные факты, связанные с переходом на летнее и зимнее время.

При чем здесь Бенджамин Франклин

Американский политик и ученый Бенджамин Франклин был настолько значимой фигурой, что удостоился портрета на купюре в 100 долларов. Ему принадлежат такие изобретения как бифокальные очки, кресло-качалка и даже идея электрического двигателя. Среди его предложений было и идея перевода времени дважды в год. Франклин изложил ее в эссе "Экономический проект" в 1784 году, когда занимал должность американского посла в Париже.

Будучи человеком бережливым, он всегда старался максимально использовать световой день, чтобы не тратить много свечей на работу в темноте. Однажды он задумался, сколько свечей сжигает Париж, и рассчитал, что 100 семей, живших в то время в городе, за час выжигают по 0,2 кг свечей. И так длится по 7 часов в сутки. Франклин провел определенные расчеты и выяснил, что в случае перевода часов всего на один час это могло бы помочь сэкономить 96 миллионов ливров.

Это было не единственное его предложение по оптимизации использования светового дня. Он предлагал обложить налогом жалюзи, прикрывающие дома свет, запретить перемещаться по улицам в темное время суток всем, кроме врачей, ввести норму продажи свечей – 0,45 кг на семью в неделю. А утро в городе он предлагал начинать с колоколов и залпов из пушек, которые не давали бы горожанам долго спать, когда солнце уже встало. "Если обязать человека подняться в четыре часа утра, он охотно пойдет спать в восемь вечера", – писал Франклин. Он был убежден, что все привыкнут к такому распорядку буквально за 2-3 дня. Идея величайшего американца стала предметом обсуждений для ученых.

Впрочем, Франклин скорее пытался убедить людей раньше вставать летом. А его предложения являлись сатирической критикой общественных норм.

Как это было в Великобритании

Великая и могучая империя, одна из ведущих держав мира в начале 20 века активно развивала науку и рациональный подход к организации жизни. Именно поэтому изобретатель и строитель Уильям Уиллет в 1905 году начал продвигать идею перевода часов всерьез. В 1907 году он опубликовал свой памфлет "О расточительности дневного света". Виллета раздражало то, что люди позволяли себе спать, когда солнце уже взошло.

"Мы 365 раз в год заводим карманные, настольные и настенные часы, а процедура перевода стрелок всего восемь раз в год не сложнее. Зато англичане получат в год 210 "лишних" светлых часов и на освещении сэкономят два с половиной миллиона фунтов стерлингов", – указывал изобретатель.

До начала Первой мировой войны он несколько раз пытался провести идею через британский парламент. И даже заручился поддержкой молодого Уинстона Черчилля. Но начало войны прервало кампанию Уиллета.

Среди поклонников идеи перевода времени оказался также писатель Артур Конан Дойл, авто романов о Шерлоке Холмсе. Он называл идеи Уиллета чрезвычайно полезными и убеждал, что минусы перевода часов будут небольшими по сравнению с преимуществами, которые они дадут.

Актуальной идею сделала именно Первая мировая война. Великобритания и ее союзники должны были экономить на всем, чтобы позволить себе вести боевые действия. 21 мая 1916 года страна впервые перешла на летнее время и это действительно помогло серьезно сэкономить на угле. Но Уиллет по этого дня не дожил. Он скончался в 1915 году. В его честь в Петтс-Вуде на юго-востоке Лондона установили солнечные часы, постоянно показывающие летнее время.

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