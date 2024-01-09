Откуда взялись високосные годы: кому принадлежит идея

Начавшийся год 2024 будет несколько необычным – в календаре на февраль он имеет на 1 день больше, то есть является високосным. Но знаете ли вы историю этого явления?

Видео дня

Издание Live Science рассказало о ней подробнее. В этой истории приняли участие римский император Юлий Цезарь и римский же папа Григорий XIII. И, конечно, не обошлось без астрономии.

Что такое високосный год?

В високосном году насчитывается не 365, а 366 дней. По современному григорианскому календарю такое случается раз в четыре года. Тогда в феврале появляется дополнительный день – 29 число. Происходит это в годы, порядковый номер которых делится на 4 без остатка, как 2024. Но исключением являются почти все годы, которые делятся на 100.

Високосные годы есть не только в общепринятом григорианском календаре, но и в локальных системах летоисчисления, как иудейский, исламский, китайский или эфиопский календарь. Но там они исчисляются по-другому и наступают не каждые четыре года, а также могут иметь несколько дополнительных дней и даже целые короткие вставные месяцы.

Кроме високосных лет и високосных дней, в григорианском календаре также есть несколько високосных секунд, которые время от времени добавляются к определенным годам. В последний раз такое происходило в 2012, 2015 и 2016 годах. Тем не менее, Международное бюро мер и весов (IBWM), организация, ответственная за глобальное хронометрирование, с 2035 года отменит дополнительные секунды.

Зачем нам нужны высокие годы?

Если не погружаться в астрономические тонкости, високосные годы могут казаться идеей, лишенной смысла. Но на самом деле они очень важны для балансировки времени.

Все потому, что в исчислении земными сутками год по григорианскому календарю несколько короче солнечного или тропического года — это количество времени, которое нужно Земле, чтобы сделать один полный оборот вокруг Солнца. Календарный год длится ровно 365 дней, а солнечный год насчитывает 365,24 дня или 365 дней, 5 часов, 48 минут и 56 секунд.

Если не учитывать эту разницу, то за каждый год разрыв между началом календарного года и солнечным годом увеличился бы на эти же 5 часов 48 минут и 56 секунд. Понемногу это бы сдвигало времена года. Так, при условии отказа от практики високосных лет с сегодняшнего дня, через 7 веков лето в Северном полушарии будет начинаться в декабре, а не в июне.

Добавление високосных дней каждые четыре года в значительной степени устраняет эту проблему, поскольку длина дополнительного дня примерно равна длине накапливающейся за это время разницы. Однако и эта система не идеальна. За один год все равно накапливается около 11 дополнительных минут, а через 129 лет таким образом набегает дополнительный день. Чтобы решить эту проблему, мы пропускаем високосные годы каждый столетний год, за исключением тех, которые делятся на 400, например 1600 и 2000. Но даже в этом случае все еще существует небольшая разница между календарными и солнечными годами, поэтому IBWM экспериментировали с дополнительными секундами .

История високосных лет

Но когда появились высокосные годы? На самом деле очень давно – еще до нашей эры. Их официально ввел в 45 году до Рождества Христова древнеримский император Юлий Цезарь. Календарь, который он ввел в использование, получил название юлианского. Он состоял из 365 дней в году, разделенных на 12 месяцев. Эту систему мы используем до сих пор.

По данным университета Хьюстона, юлианский календарь включал в себя високосные годы каждые четыре года. Назначались они без исключений и синхронизировались с земными временами года благодаря "последнему году путаницы". Это был 46 лет до нашей эры. Он состоял из 15 месяцев и продолжался 445 дней.

В течение веков казалось, что юлианский календарь работает идеально. Но к середине 16 века астрономы заметили, что времена года сместились примерно на 10 дней и стали начинаться раньше, чем ожидалось. А это влияло на календарь таких важных праздников, как Пасха. Она больше не приходилась на весеннее равноденствие.

Чтобы исправить это, Папа Григорий XIII ввел в 1582 г. григорианский календарь. Вдобавок к введенному Юлием Цезарем вычислению времени он ввел определенные исключения для лет, номер которых делится на 100 (кроме делящихся на 400 лет).

На протяжении веков григорианский календарь использовался только католическими странами, такими как Италия и Испания. Но в конце концов, за удобство его приняли и католические государства. Так Великобритания ввела его в 1752 году, когда стало ясно, что ее годы начали сильно отклоняться от католических стран. Для этого ей пришлось пропустить 13 дней. Так, в том году за 2 сентября сразу наступило 14.

В какой-то момент в отдаленном будущем григорианский календарь, возможно, придется пересмотреть, поскольку он тоже не идеально синхронизируется с солнечными годами. Но чтобы это произошло, понадобятся тысячи лет. Пока эта система работает достаточно хорошо.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о традициях и суевериях, связанных с високосным годом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.