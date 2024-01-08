Почему нельзя жениться в високосном 2024 году: приметы

Високосный год в народе считается сложным и более проблемным, чем обычный. Все из-за "лишнего" дня в феврале, который появляется раз в четыре года.

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В частности, считается, что жениться в високосном году плохо – брак не сложится и достатка в доме не будет. OBOZ.UA рассказывает, откуда появилась практика високосных лет и какие суеверия с ними связаны.

История високосного года

То, что солнечный год длится около 365 дней, человечество высчитало еще до начала нашей эры. Конкретно такую длительность заложили в календарь Римской империи. Однако через некоторое время стало ясно, что подобное вычисление содержит небольшую погрешность, которая постепенно сдвигает дату начала нового года. Ведь астрономический год оказался примерно на четверть суток длиннее календарного. Поэтому 1 января 45 г. до н. своим указом Юлий Цезарь реформировал римский календарь, сделав его последовательным солнечным календарем. Вместо вставных месяцев он постановил раз в четыре года прибавлять в феврале один день. И это действительно сбалансировало вычисление времени. Вместо дополнительного дня раз в четыре года, теперь три дня собирались раз в 400 лет. Предложенный императором календарь получил название юлианский.

Просуществовал он около 1600 лет. Пока в октябре 1582 года папа римский Григорий XIII не скорректировал и его. После его реформы каждый год, порядковый номер которого делится без остатка на 4, становился високосным, но при этом таковыми не являются годы, которые делятся ровно на 100. Но и из этого правила есть исключение – это годы, которые делятся на 400. Так 1700, 1800 и 1900 высокосными не были, а 1600 и 2000 были. Такая система летоисчисления получила название григорианского календаря. Им сейчас пользуется весь мир.

Почему високосный год считается несчастливым

Введенная Юлием Цезарем реформа сбивала людей с толку. Они не понимали, зачем нужен лишний день, ведь в пределах одной человеческой жизни сдвиг дать все равно остается незаметным.

Каким-либо непонятным явлениям в народе тогда приписывали мистические свойства. Причем, как правило, именно неблагоприятные. Так люди решили, что подобное изменение нарушает естественный ход событий и может принести только вред и несчастье. Поэтому високосные годы начали вызывать у людей опасения и желание защититься от энергетики "лишнего" дня. Так стали считать год, в котором 366 дней, годом покаяния. Люди верили, что его нужно провести в замаливании грехов и добрых делах. А вот важных решений, как заключение брака, лучше избегать.

Какие приметы связаны с високосным годом

Людям, которые поженятся в долгий год, в народе обещали ссоры, бедность, измены и разводы или раннюю смерть кого-то из пары. Все из-за хаоса, который якобы царит в мире в этот период. Но на этом суеверия не иссякали. Существовали также и другие запреты. Так в високосный год как нельзя:

покупать жилье и переезжать – счастья в таком доме не будет;

начинать большие и важные дела – они завершатся провалом и ущербом;

браться за ремонт – он затянется, вытянет гораздо больше денег, чем планировалось, и будет неудачным;

сажать деревья – они не приживутся.

Что на этот счет говорит статистика

Демографические данные убедительно доказывают: браки, заключенные в високосный год, распадаются не чаще, чем все остальные. Также люди, рожденные 29 февраля, в среднем ничем не отличаются от остальных, кроме того, что их фактический день рождения случается только раз в 4 года. Остальное время празднования приходится переносить. Более того, психологи не советуют откладывать жизнь только потому, что на календаре високосный год. Так вы можете не только упустить возможности, но и увеличить уровень собственной тревожности.

Какие существуют традиции 29 февраля

В Шотландии и Ирландии в дополнительный день празднуют День холостяка. В этот день любая женщина может предложить своему любимому пожениться. Это не просто не считалось нарушением традиции, мужчине, который отважится отказаться, полагалось выплатить за это штраф – стоимость шелкового платья для влюбленной женщины.

Впоследствии традиция распространилась. Так в Дании такой отказ стоил мужчине 12 пар перчаток, чтобы женщина могла скрыть отсутствие обручального кольца, а житель Финляндии должен был откупиться тканью на юбку.

Во Франции в честь высокосного года в 1980 году начали выпускать специальную газету. Называется она La Bougie du Sapeur и содержит немало сатирических заметок. А лондонский бармен Гарри Креддок в 1928 году придумал отмечать 29 февраля специальным коктейлем. В его состав входят джин, вермут, лимонный сок и ликер Grand Marnier. Между тем, жители города Энтони в штате Техас отмечают високосный год веселым четырехдневным фестивалем. Его посвящают людям, родившимся 29 февраля. Словно дарят им все пропущенные дни рождения.

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