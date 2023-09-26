Откуда взялась в Украине фамилия Винник: история происхождения

Самые распространенные в Украине фамилии связаны с профессиями. В топ-5 вошли: Мельник, Шевченко, Бойко, Коваленко и Бондаренко, и все они, кроме Бойко, происходят от определенного рода занятий. Бойко – микроэтноним, так называют представителей этнографической группы украинцев, обитающих на северных и южных склонах Карпат.

Интересна также история происхождения фамилии Винник. OBOZREVATEL разбирался, с каким родом занятий связана эта фамилия и много ли в Украине Винников, кроме Олега.

По данным института языкознания имени А.А.Потебни Национальной академии наук Украины, "винниками" называли тех, кто производил водку и другие спиртные напитки.

Например: Винники та броварники зі Львова привезли на ярмарок свою продукцію – селяни були неймовірно раді.

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Эта фамилия довольно распространена. Согласно статистике, сейчас в Украине примерно 8807 Винников.

В свое время певец Олег Винник также рассказывал об истории происхождения своей фамилии. По его словам, "Винники" произошли от первых в Украине виноградарей и виноделов.

Под Львовом есть город Винники, ныне подчиняющийся Львовскому городскому совету, как часть Лычаковского района Львова. На флаге и гербе Винников изображены гроздья винограда, а сам населенный пункт был основан в XIII веке. Население городка тогда поставляло вино и виноград в княжеский двор.

Кстати, в Украине много фамилий, связанных со зверями – Вовк, Лисиця, Заєць и т.д. OBOZREVATEL рассказывал о возникновении этих фамилий и их "связи" с нечистой силой.

Также OBOZREVATEL рассказывал, какие фамилии когда-то образовались как шуточные, но существуют до сих пор.

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