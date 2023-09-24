Не Шевченко: какая самая распространенная фамилия в Украине и как она появилась

Украинские фамилии имеют разные источники происхождения: это может быть профессия, местность, особенность внешности или характера либо же патронимы (собственные имена). Суффиксы -енко, -енко, -ук, -юк упоминаются еще со времен казачества и считаются наиболее распространенными.

Самым популярным ошибочно считают фамилию Шевченко. Однако согласно статистическим данным в сети, Мельников среди украинцев гораздо больше.

Самая распространенная украинская фамилия

Фамилия Мельник происходит от одноименного термина, что означает владельца мельницы или человека, работающего на мельнице.

Человека, занимающегося мельничеством, еще называли "мірошником". Интересно, что фамилия Мирошниченко не так популярна – она занимает 290 строчку в рейтинге 1000 самых распространенных фамилий.

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Топ-10 популярных фамилий

В десятку самых распространенных фамилий вошли:

Мельник – 174057 человек Шевченко – 142200 человек Бойко – 126548 человек Коваленко – 126139 человек Бондаренко – 118547 человек Ткаченко – 112157 человек Ковальчук – 110259 человек Кравченко – 106528 человек Олейник – 99963 человека Шевчук – 97636 человек

Интересно, что фамилии с суффиксами -ук, -юк (например, Иванчук, Нестерук, Ткачук, Манюк) распространены на Подолье, Волыни и Западном Полесье.

Фамилии, заканчивающиеся на -енко, -енко (Федоренко, Гаенко) чаще встречаются в Приднепровье.

Согласно статистике, в 2013 году наиболее распространенными фамилиями были:

Мельник – 107878 человек Шевченко – 106340 человек Коваленко – 88632 человека Бондаренко – 88133 человека Бойко – 83 195 человек.

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