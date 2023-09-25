Почему в Украине так много 'звериных' фамилий и как это связано с нечистой силой

Фамилии возникали как особенности профессии, внешности или характера человека. Многие фамилии произошли от определенной местности или от патронимов (собственных имен). В тройку самых популярных фамилий вошли Мельник, Шевченко и Бойко.

Однако много в Украине и "звериных" фамилий – Заєць, Вовк, Лисиця, Ведмідь и т.д. Наталья Рулева, доцент кафедры истории и культуры украинского языка в Черновицком национальном университете им. Ю. Федьковича рассказала, почему сейчас так много "звериных" фамилий и как это связано с нечистой силой.

Статистические данные

Начнем со статистики. Согласно открытым данным, около 38428 украинцев имеют фамилию Вовк.

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Чуть меньше, 25 987 человек, имеют фамилию Заєць. Лисиц и Ведмедей чуть меньше – 5005 и 3042 соответственно.

6838 украинцев имеют фамилию Сова, 7748 – Лось, 1924 – Кабан, 669 – Їжак.

"Звериные" фамилии

Самые популярные фамилии происходят от названий профессий – Мельник, Кравец, Бондарь, Швец и, соответственно, производные – Мельниченко, Кравченко, Бондаренко, Шевченко и т.д.

В древности людям давали прозвища, которые со временем трансформировались в фамилии. Например, если в селе жили три Ивана, то нужно было их как-то различать. Ивана, работавшего на мельнице, называли Мельником, Ивана с рыжими волосами – Руденко, а Ивана, жившего за дорогой, нарекли Задорожным.

Иногда могли дать прозвища, происходящие от грозных опасных животных. Эксперт говорит, что это делалось для того, чтобы отвлечь от села нечистую силу. Так и появились в народе Вовки и Ведмеди.

Также "звериные" фамилии давали, чтобы подчеркнуть какие-то черты характера. Хитрых людей могли назвать Лисицами, мудрых – Совами. Часто встречались и Зайцы – вероятно, люди с такой фамилией когда-то проявили себя не слишком храбрыми.

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