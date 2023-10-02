Откуда пошла фамилия Арестович, почему никак не связана с тюрьмой и как подходит одному из носителей

Не все украинские фамилии сугубо украинские по происхождению. Скажем, фамилия бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича имеет белорусское происхождение, хотя и имеет нечто общее с Украиной.

OBOZREVATEL разбирался в происхождении этого родового имени. И рассказывает, почему оно подходит экс-советнику.

Арестовичи принадлежали к гербу "Роля" польской, украинской и литовско-белорусской шляхты. Первое письменное упоминание об этом гербе относится к 1330 году, а вот касательно фамилии таких точных данных нет. Однако появилось оно позже.

Известно, что начало этой фамилии дало греческое имя Арист (родственное имя – Аристарх). Переводится оно, как "лучший", "наиболее достойный", "приятный". Кто-то из основателей рода носил это имя. Возможно, получил его при крещении. Как видим, с арестом фамилия не имеет ничего общего.

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Сейчас она более распространена на территории Беларуси. Ее носил командир белорусских партизан во время Второй мировой войны Иван Арестович и носит белорусский политзаключенный Александр Арестович. Кстати, отец Алексея Арестовича имеет именно польско-белорусское происхождение, в то время как мать является русской.

Учитывая количество резонансных высказываний и поступков экс-советника ОП, а ныне коуча и блогера, фамилия, образованная от слова "лучший", ему подходит. Арестович не раз описывал себя как высокого профессионала в разных областях: военном деле (называл себя разведчиком, военным переводчиком, летчиком, много выступал как военный эксперт и аналитик), актерстве (играл в киевском театре "Черный квадрат", снимался в рекламе и эпизодах сериалов), психологии (ведет психологические тренинги, участвовал в телешоу как эксперт по психологии), политике (продвигал идеи евразийства в партии "Братство", входил в состав трехсторонней "минской группы", заявлял о желании баллотироваться в президенты). Однако, совсем недавно он попал в сексистский скандал из-за своего тренинга, где учил мужчин совершать физическое и психологическое насилие над женщинами.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о происхождении фамилий музыканта и политика Святослава Вакарчука и ученой, языковеда и бывшей депутатки Ирины Фарион.

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