Откуда пошла украинская фамилия Фарион и что она может говорить о носителе

Ирина Фарион, несомненно, одна из наиболее заметных персон в украинском информпространстве, едва ли не каждое высказывание которой вызывает бурную реакцию и длительное обсуждение. Но запоминается она не только благодаря своим заявлениям, но и по необычной и звучной фамилии.

OBOZREVATEL поинтересовался, откуда она появилась и что значит. Оказывается, это весьма древнее украинское родовое имя, которое происходит с запада Украины.

Слово "фарион" фиксирует словарь Бориса Гринченко. Согласно ему, в украинском языке означает оно "интриган". Но аналогичное слово существует также в греческом. Там оно означает головной убор в виде алой шапочки с длинной кистью. Она является частью национального греческого костюма. Греческое слово "фарион" или же "фареон" буквально переводится как "фонарь" или "маяк".

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Именно как фамилию Фарион (как вариант – Фарйон) можно встретить в церковных метриках конца 18 века. Его фиксируют в селе Соколя, которое сейчас входит в Яворивский район Львовской области. Недалеко от этого села находится хутор Фарионы. Исследователи связывают такое название с тем, что его первый житель носил эту фамилию. Случилось это не позже 17 века. До этого в документах фамилию Фарион ученые не находят.

Кроме Ирины Дмитриевны, заметными носителями этой фамилии были также по меньшей мере два представителя украинской диаспоры в Канаде. Андрей Фарион и его сын Теодор Фарион были общественным деятелем и предпринимателем, проживавшим в городе Сифтон – графство Миддлесекс в провинции Онтарио.

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