Как в Украине появились фамилии с окончанием '-чук' и какое происхождение у Вакарчука

Одним из очень распространенных окончаний украинских фамилий является окончание -чук (или его варианты -шук, -щук). В качестве примера можно взять фамилию известного украинского музыканта Святослава Вакарчука.

OBOZREVATEL разбирался в нюансах значения этого окончания. И в примерах образования от него родовых имен.

Фамилии, образованные таким образом, в основной массе являются патронимами. То есть они были сформированы от каких-либо признаков предков по отцовской линии. Основой для такой фамилии может быть, например, имя или род занятий предка, как правило отца, к которому добавился уменьшительный суффикс -чук (-шук, -щук).

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К примеру, от имен образованы такие фамилии как Васильчук (сын или дочь Василия), Демьянчук (Демьяна), Грищук (Гришка), Корнийчук (Корния), Яремчук (Яремы) и так далее. Хотя здесь бывают и исключения. Такие фамилии как Катеринчук, Оленчук, Марийчук образовывались по тому же принципу, но от имени матери (Катерина, Елена, Мария), то есть они являются матронимами. Существует также фамилия Бабчук, указывающая, что кого-то из предков воспитывала бабушка.

А эти антропонимы указывают на профессию предка, который стал основателем рода: Ковальчук (потомок кузнеца), Стельмащук (стельмаха – мастера, производящего телеги и колеса), Бондарчук (бондаря – мастера по изготовлению бочек), Кухарчук (повара), Шинкарчук (шинкаря) ), Палийчук (палия – артиллериста, который поджигал запал пушки перед выстрелом), Козачук (казака), Гетманчук (гетмана). Иногда такие фамилии получали не кровные дети, а ученики или подмастерья соответствующих специалистов.

Кроме этого в основу фамилий этой группы ложилось и происхождение предков или и самого человека : Бойчук (происходит из народности бойков), Литвинчук (из литвинов, то есть белорусов), Полищук (выходцы из Полесья), Залищук (из-за леса), Волощук ( из этнических румын, кстати, от этого же корня образовано и название грецких орехов – волоські), Мазурчук (из Мазурии – региона Польши), Ляшук (потомок поляков), Чешук (чехов) Шляховчук (жил на пути), Горовчук (в горах), Садовчук (в саду).

Реже фамилию могла дать и какая-то характерная черта предка. Рябчук (предок был рябой, то есть имел веснушки), Плаксийчук (плаксивый), Беспальчук (не имел пальца или пальцев) или Лисичук (был лысым) являются вариантами таких фамилий.

Что же касается вышеупомянутого Святослава Вакарчука, то основой его фамилии является слово "вакар". Словарь иностранных слов указывает, что оно имеет румынское происхождение и означает пастуха, в частности ухаживающего за коровами. Так что кто-то из предков певца, вероятно, занимался выпасом скота.

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