От шимпанзе до свиней: как хирурги научились пересаживать людям органы животных

Ровно 58 лет назад, 23 января 1964 года человеку впервые было пересажено сердце животного. Операцию провел хирург из США Джеймс Харди – сегодня его называют "отцом трансплантологии".

Харди пересадил сердце шимпанзе 68-летнему пациенту, которого доставили в клинику в критическом состоянии. Поскольку донорского сердца человека найти не удалось, было решено пересадить орган шимпанзе по кличке Бино.

Трансплантация прошла удачно, однако сердце оказалось слишком маленьким, чтобы полноценно снабжать кровью организм человека и больной умер спустя 90 минут.

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Пересадка органов животных человеку называется ксенотрансплантацией. Первые попытки такой пересадки практиковались еще в начале 20-го века несколькими европейскими хирургами.

Они пересаживали почки овец, коз, свиней и обезьян людям, но все пациенты умирали вскоре после трансплантации. Тогда врачи еще не знали, что иммунная система атакует чужеродные органы, а на органы животных реагирует особенно агрессивно.

Когда во второй половине 20-го века были созданы первые иммунодепрессанты, предотвращающие отторжение, интерес к ксенотрансплантации возобновился.

В частности, в 60-х годах хирург Кит Реемтсма (США) пересадил почки шимпанзе 13-ти пациентам. Большинство из них умерли через несколько недель после операции из-за иммунной реакции или инфекции. Хотя одна, 24-летняя учительница, жила с чужеродным органом девять месяцев: некоторое время она чувствовала себя хорошо и даже успела вернуться к работе.

В 1984 году Леонард Ли Бейли из Университета Лома Линда в (Калифорния) трансплантировал сердце бабуина девочке по имени Бэби Фей, которая родилась со смертельным пороком сердца. Она умерла через 21 день после операции. Многие обвинили хирурга в неэтичности, но эта пересадка привлекла внимание к проблеме дефицита донорских органов для детей.

Приматы, ближайшие родственники человека, считались потенциальным источником таких органов, однако в случае пересадке существует риск передачи инфекций от этих животных. Кроме того, многих беспокоит этическая сторона вопроса: стоит ли убивать обезьяну ради человека?

В 1990-х годах ученые обратили свое внимание на свиней, которых многие употребляют в пищу. В 2000-х была выведена особая свинья без антигена, на который была направлена сверхострая реакция приматов, в том числе человека. А в 2017 году родилась первая свинья без ретровирусов, опасных для человека.

Так, американская компания Revivicor выращивает небольшое стадо свиней с десятком генетических модификаций – все для того, чтобы их органы лучше "подстраивались" под организм человека.

Свинья именно из этого стада и стала донором для сенсационной операции, которую провели хирурги Медицинской школы университета Мэриленда 7 января 2022 года. Впервые в истории они успешно трансплантировали живому человеку сердце генномодифицированной свиньи.

Пациент с пересаженным сердцем – 57-летний Дэвид Беннетт, который страдал от неизлечимого заболевания сердца. Его состояние было настолько критическим, что он не мог претендовать на пересадку человеческого или искусственного органа.

Поэтому Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) накануне нового года выдало разрешение на "сострадательное использование" сердца свиньи.

Такая формулировка используется, когда экспериментальная терапия является единственным шансом на спасение. Спустя несколько дней после операции медики констатировали, что свиной орган функционирует нормально, а сам пациент чувствует себя хорошо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гендиректор Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров назвал огромным прорывом пересадку сердца свиньи человеку в США. Он объяснил, что необходимость таких технологий существует из-за огромной нехватки человеческих донорских органов.