Окна можно мыть не всегда: назван лучший способ, не оставляющий разводов

Летом мыть окна приходится чаще, ведь пыль и грязь быстро налипают на прозрачные стеклянные поверхности. Степень загрязнения оказывает непосредственное влияние на качество освещения и на внешний вид.

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Существует множество способов мытья окон: от старых добрых газет до специальных химических средств. Издание Express поделилось лучшим рецептом самодельного раствора, который не оставляет разводов.

Когда нельзя мыть окна

Неправильная техника мойки, некачественные средства или ворсистые тряпки приводят к появлению полос на стекле.

Эксперт по уборке и инфлюэнсер Линси Кромби рассказала, что мыть окна нельзя в солнечную погоду, особенно в пиковые часы жары. Лучше всего устроить уборку в безветренную и пасмурную погоду.

Жара станет причиной появления разводов. Объяснение простое: моющее средство будет сохнуть слишком быстро, оставляя следы, пятна и полосы, и вы просто не успеете его качественно и тщательно вытереть. В этом случае не помогут даже полирующие салфетки и тряпки из микрофибры.

Эффективное средство от разводов

Чтобы приготовить действенный раствор для мытья стекла без разводов вам понадобится:

вода;

мыло или средство для мытья посуды;

белый уксус.

"Лучший способ очистить стекло – использовать теплую мыльную воду с добавлением белого уксуса", – отметила Линдси.

Белый уксус часто используют как средство очистки и дезинфекции, в его составе содержатся активные кислоты, которые быстро справляются с загрязнениями. Он эффективно работает на окнах, расщепляя жирную пленку, которая обычно скапливается на стекле.

В смесь добавляют небольшое количество моющего средства, если на окне накопилось много грязи. Можно просто разбавить уксус с водой в пропорции 2:1 и опрыскать стекло из пульверизатора.

Кстати, есть один любопытный метод, который после использования будет буквально отталкивать пыль от стекла. В качестве основного ингредиента специалисты по уборке рекомендуют использовать кондиционер для белья. Для того чтобы на стекле не оставалось пыли, сначала следует вымыть окна привычным для вас способом. По поводу разводов можно не переживать – с ними справится кондиционер. Подробнее о лайфхаке – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем мыть окна, чтобы они сияли, как в отеле.

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