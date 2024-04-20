О них мечтали все: какие вещи в СССР считали признаком богатства

Жизнь в Советском Союзе была непростой. Большинство людей жили скромно, не имея возможности позволить себе вещи, которые сейчас для нас являются чем-то обычным.

Несмотря на это, люди все равно стремились к богатой жизни или хотя бы к иллюзии богатства и успеха. OBOZ.UA собрал список вещей, о которых в СССР мечтал каждый, но доступны они были только избранным.

Дефицитные товары

Жить в роскоши и питаться качественными колбасами, сыром, пить элитный алкоголь или есть дорогую рыбу могли только люди из высшего общества. Это были, к примеру, партийные работники, военные, разведчики, ученые, дипломаты, космонавты.

Но вопрос был не в деньгах. Обычные советские граждане не имели доступа к немалому количеству товаров, ведь их просто не завозили в обычные магазины.

Жилье

В СССР купить или арендовать жилье было почти невозможно, но действительно, государство предоставляло его своим гражданам бесплатно. Однако, во-первых, так везло не всем, а во-вторых, условия проживания в таких квартирах были не лучшими. Поэтому во времена, когда многие люди ютились в коммуналках, владение собственным отдельным жильем было настоящей мечтой.

Привилегированные граждане могли получить жилье в обход очереди, а у партийных работников по умолчанию были свои большие квартиры в сталинских домах.

Автомобиль

Любые советские граждане могли купить автомобиль, но для этого нужно было стоять в бесконечных очередях и заплатить кучу денег. Кроме того, на рынке было всего несколько моделей. Людям предлагали только "Москвич-400", ГАЗ-20 "Победа" и "ЗиМ".

Иногда на улицах СССР можно было встретить иномарки, но они принадлежали только иностранцам, например дипломатам или журналистам.

Мебель и техника

Во время "железного занавеса" зарубежные товары считались лучшими и были в списках желаний каждого жителя СССР. Мебель и техника не были исключением. Импортные стенки, ковры или цветные телевизоры сразу давали понять, что у их владельцев высокие доходы.

Многие в погоне за желаемыми товарами годами собирали деньги и заранее становились в очередь в магазины.

В 70-х годах, к примеру, мебельную стену можно было приобрести за 800 рублей, в то время как зарплата молодого специалиста составляла от 70 до 130 рублей.

Хрусталь

Советские домохозяйки невероятно ценили изделия из хрусталя. Однако, несмотря на то, что этот материал активно производили и на территории СССР, предпочтение люди отдавали предметам из чешской Богемии.

Особым показателем статусности и вкуса была люстра из богемского стекла.

Одежду

В СССР богачей было очень легко выделить среди обычного народа, ведь они были одеты нетипично. Тогда не каждый мог позволить себе отличаться. А например, хорошие джинсы можно было купить только на черном рынке и с большой наценкой.

Отдых

Обычные граждане в СССР могли только мечтать о зарубежьях, поэтому если кому-то посчастливилось уехать в командировку, то это было большим событием. Таким образом, увидеть мир могли, как правило, только ученые, инженеры, спортсмены, руководители компаний и другие высококвалифицированные специалисты.

В то же время, выехать за границу только для того, чтобы отдохнуть, было практически невозможно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какой еды действительно никогда не существовало во времена СССР.

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