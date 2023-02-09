О каких снах нельзя рассказывать другим: суеверия и мнение психологов

Сколько раз в ответ на попытки рассказать о своем ярком сне вы слышали: "Не рассказывай, потому что не сбудется"? Запрет пересказывать увиденного – это одно из самых распространенных суеверий, связанных со сновидениями. На самом деле, существует несколько объяснений: народно-мистическое и психологическое, почему нельзя рассказывать сны.

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OBOZREVATEL разбирался в сути суеверия. Что говорят на этот счет люди, склонные к мистике, и что психологи?

Народная трактовка

Сновидение является результатом работы мозга, который во время отдыха разбирает информацию, которую воспринял за день. Поэтому во время сна можно увидеть фантасмагорические сочетания знакомых лиц, поразительных событий из своего прошлого и, например, фантастических сюжетов из фильмов и книг. Но пересказывать увиденное рекомендуют не всем, а только тем людям, которым вы доверяете.

Все дело в том, что ваш мозг показывает вам только то, что наиболее ценно и важно лично вам, пусть даже в причудливой форме. Если доверить эту информацию кому-то, кто настроен к вам отрицательно, они могут воспользоваться этой информацией против вас. Причем порой даже несознательно.

Но если вы действительно хотите поделиться сюжетом сна, выберите для этого кого-то близкого, кто вас никогда не подводил. Или даже свое домашнее животное. Во-первых, оно вас точно любит, во-вторых, наверняка никому не перескажет услышанное.

Также суеверные люди не советуют рассказывать сны, которые предвещают вам что-нибудь хорошее, потому что не сбудется. А плохое наоборот – из-за риска того, что ваш страх станет реальностью.

Что говорят психологи

Специалисты в психологии обращают внимание на то, что часто нам снятся тревожные ситуации, такие как экзамен или публичное выступление. Это может быть как яркое воспоминание из прошлого, так и видение, вызванное переживаниями из-за будущих событий. Пересказывать такие сны не стоит, чтобы не погружаться лишний раз в чувство тревоги и не провоцировать чрезмерный стресс. Впрочем, если вы знаете, что после тревожной ночи получите от человека желаемую в такой ситуации поддержку, можно открыть ему детали сновидения.

Если же вас регулярно мучают кошмары, то это может быть причиной обратиться к психологу или психотерапевту. И тогда уже изложить все увиденное в деталях. Частые устрашающие сновидения бывают симптомами серьезных расстройств, таких как посттравматическое стрессовое расстройство или депрессия. Только специалист поможет разобраться, что именно не дает вам спокойно спать и назначит адекватное лечение.

В случае же, когда вы проснулись и хотите забыть только что увиденный сон, попробуйте сразу посмотреть в окно. Можно еще произнести: "Куда ночь, туда и сон". С большой долей вероятности такое переключение внимания сотрет неприятные воспоминания.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя смотреть в зеркало перед сном.

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