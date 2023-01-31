Почему нельзя смотреть в зеркало перед сном: все приметы
Способность зеркала отражать изображение, будто создавая еще один мир, где все перевернуто, издавна будоражила воображение людей. Поэтому предмету приписывали магические свойства и придумали вокруг него массу примет, суеверий и запретов. Один из них – запрет смотреть на себя вечером и ночью. Но почему нельзя смотреть в зеркало перед сном?
В некоторых местностях это суеверие было настолько сильным, что зеркала не ставили в спальне и вообще размещали в доме так, чтобы вечером случайно не взглянуть на свое отражение. OBOZREVATEL собрал все основные объяснения такого строгого запрета.
Поскольку зеркало считается проводником в потусторонний мир, в него не рекомендовалось смотреть вечером, чтобы оттуда не вышла нечистая сила и не украла вашу душу во сне.
Именно поэтому детей по вечерам берегли от взгляда в зеркало – так старались избежать у них сильного испуга от возможной встречи с потусторонним.
Незамужним девушкам не рекомендуется долго разглядывать себя в зеркало перед сном, потому что они могут "проглядеть" свое счастье.
Также считается, что от взгляда в зеркало под покровом ночи душа человека может застрять между реальным и потусторонним миром и больше никогда не вернуться.
Ну и наконец более прагматичное объяснение – тревожным людям с расстройствами сна не стоит держать зеркало у постели, потому что спросонья отражение может испугать их, и успокоиться и снова заснуть потом будет очень трудно.
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