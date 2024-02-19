Нужно ли делать прожарку почвы для рассады: в чем суть и почему мнения расходятся

Подготовка почвы для рассады – самый ответственный этап, от которого в значительной степени зависит качество будущего урожая. Есть довольно популярная теория, мол почву перед посадкой семян стоит не просто прогреть, а прокалить.

По одной из версий, радикальный прогрев может уничтожить все болезнетворные микроорганизмы. Другие говорят, что таким образом можно превратить землю в безжизненный и бесплодный субстрат. Нужно ли прокаливать почву для рассады – читайте в материале OBOZ.UA.

Как делают прожарку

Процедуру прокаливания можно сделать в обычной духовке, включив ее на температуру не менее 95 градусов. Конечно, вредные микроорганизмы в таких условиях быстро погибнут, но есть нюанс. На самом деле прокаливание приводит к уничтожению и всех полезных микроорганизмов. И почва действительно превратится в сухой субстрат.

Нужна ли термообработка

Важно понимать разницу между термообработкой и прокаливанием. Даже покупной субстрат не гарантирует отсутствие грибков, нематод и других вредителей.

Но почву нужно не прокаливать, а пропаривать – так удастся сохранить все питательные вещества и избавиться от грибковых спор и вредителей.

Как провести термообработку грунта

Заверните неоткрытую упаковку в дополнительный полиэтилен. Положите пакет грунта в ведро или другую емкость с кипятком и накройте крышкой. Почва должна быть в пакете до полного остывания воды.

С грунтосмесями, которые вы сделали самостоятельно, алгоритм действий аналогичен – просто плотнее упаковывайте их в полиэтилен.

В конце нужно высыпать пропаренный грунт на ровную поверхность, разровнять и дать ему просохнуть. После просушки можно приступать к посадке.

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