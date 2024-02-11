Как подготовить почву для рассады перца и когда идеальные дни для посадки в феврале

Выращивание перца – непростой и длительный процесс. Начинать сеять рассаду следует уже в феврале. Это довольно требовательная культура, мгновенно реагирующая на изменения влажности или температурных показателей.

OBOZ.UA разбирался, как вырастить крепкую и здоровую рассаду и осенью собрать богатый урожай. Простые советы помогут определить правильные сроки посадки и подготовить почву.

Как подготовить почву

Перец будет плохо расти в тяжелых глинистых почвах. Корневой системе требуется доступ к воздуху, а чрезмерная влажность приведет к быстрому загниванию.

Специалисты рекомендуют выбрать для выращивания рассады перца рыхлый субстрат, включающий верховой торф, перегной и речной песок. Для нормализации влажности можно добавить перлит или вермикулит.

Следует обратить внимание и на уровень pH. Перец не любит повышенную кислотность, поэтому в таких почвах рассада быстро увядает. Оптимизировать уровень pH помогут удобрения, например древесный пепел.

Перед посадкой рассады почву нужно обеззаразить от болезней и вредителей. Опытные огородники советуют обработать субстрат марганцовкой или использовать порошок трехходермы из расчета 2 чайные ложки на 5 л земли.

Плодородие повысят и калийные удобрения, например, калимагнезия – понадобится 1 столовая ложка на 5 л почвы.

Когда сажать перец

Рассаду перца начинают высаживать уже в середине февраля.

На открытые грядки побеги можно пересаживать через 75-80 дней после появления всходов.

Огородники обращают внимание и на посевной календарь, определяющий благоприятность огородных работ в зависимости от фазы Луны.

16, 18, 19, 20, 21, 22 февраля – благоприятные дни для посева семян.

8, 9, 10, 24 и 25 февраля лучше не высаживать ни перец, ни другие растения на рассаду.

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