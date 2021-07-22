Новости Украины: мать бросила на неделю четверых детей, а блогерша попала в скандал из-за кальяна у семилетней племянницы

Блогерша из Харькова дала покурить кальян 7-летней племяннице и попала в скандал, а на Житомирщине горе-мать покинула четырех детей и неделю выпивала в соседнем районе.

Кроме того, 22 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Жара наконец отстанет от украинцев и погода подарит свежесть и комфортную температуру воздуха. В четверг, 22 июля, в Украине столбики термометров не поднимутся выше +28 градусов.

В Киеве вечером в районе Оболонь пьяная женщина-водитель врезалась в электроопору и оставила местных жителей без света. В аварии чудом не пострадали случайные прохожие.

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В Украине мошенники научились снимать деньги у граждан без их ведома. Злоумышленники уже знают номера телефонов, карт и другие персональные данные. Чтобы вернуть средства, в банках чаще всего предлагают написать заявление в полицию.

Харьковская бьюти-блогерша Кристина Крюкова попала в скандал из-за того, что дала покурить своей семилетней племяннице кальян. Это вызвало волну возмущения в соцсетях.

В Житомирской области 38-летняя женщина на неделю оставила своих четырех несовершеннолетних детей без присмотра. Полиция нашла горе-мать пьяной в соседнем районе.