На Черкащине муж сбежал от жены, которая забрала всю его зарплату: разыскивали мужчину с полицией

20 июля жительница Черкасс обратилась в полицию с заявлением, что ее муж пропал. Обеспокоенная женщина рассказала, что супруг вышел из дома еще 19 числа и после этого не выходил на связь.

Как сообщил портал "Про Все", ссылаясь на данные в райотделе Нацполиции, правоохранители начали поиски пропавшего мужчины. В течение суток они пытались выяснить через знакомых и сотрудников, где они видели его в последний раз.

Однако уже с утра 21 июля мужчина сам вышел на связь с полицией. По его словам, жертвой преступления он не стал, а из дома ушел добровольно. На вопросы сотрудников правоохранительных органов, почему он не выходил на связь и напугал жену, мужчина ответил, что таким образом отреагировал на то, что супруга забрала у него всю зарплату, полученную накануне.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный своим эпатажным поведением украинский журналист Дмитрий Гордон похвастался снимками с женой и коллегой Олесей Бацман.