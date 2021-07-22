Блогерша из Харькова дала покурить кальян 7-летней племяннице и попала в скандал. Видео

Харьковская бьюти-блогерша Кристина Крюкова попала в скандал из-за того, что дала покурить своей семилетней племяннице кальян. Это вызвало волну возмущения в соцсетях.

Девушка опубликовала соответствующее видео у себя в Instagram, однако после удалила его. На ролик обратили внимание местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что девочка курит кальян. Также указано, что это происходит с разрешения родителей, а на фоне слышно фразу: "Тетя плохому не научит".

Видео дня

"Как вам очередные родители года? Ждем: видосика "вы неправильно все поняли", или все-таки лишения родительских прав?", – пишет "Харьков 1654".

"Родители не против: харьковская тетя накурила кальяном 7-летнюю племянницу. Как считаете, это допустимо?" – задается вопросом "Труха".

После волны критики в сети блогерша удалила видео и написала пост с оправданиями.

"А вам ваши родители не давали пива попробовать, или вина, попробовать покурить? Мне давали! Пишите, что хотите там, хоть укакайтесь – мне все равно! Такие все святые там сидите, что аж тошно от вас!" – подчеркнула девушка.

При этом она согласилась, что показывать видео действительно не стоило.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее произошел скандал вокруг другой блогерши Анастасии Польских. Девушка заявила, что "не переваривает украинский язык". В итоге ее уволили из IT-компании, после чего Польских извинилась за свои высказывания.