Ночные морозы и штормовой ветер: погода в четверг преподнесет неприятный сюрприз. Карта

В четверг, 6 апреля, погода преподнесет украинцам очередной сюрприз: вместо весеннего солнца и тепла – дождь со снегом, гололедица и штормовой ветер. Ночью местами температура опустится до минусовых отметок.

Видео дня

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в Украине в этот день будет облачно, осадки пройдут практически по всей территории.

На западе ожидается значительный мокрый снег с дождем, который будет идти в течение суток в Черновицкой области, а в Хмельницкой, Тернопольской – ночью. Днем будет снежить во Львовской и Ивано-Франковской области. На дорогах кое-где гололедица. Метеорологи предупредили, что в этих областях объявлен І уровень опасности – желтый.

Ветер преимущественно северный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Ночью в западных областях столбики термометров будут опускаться до -3 мороза (в Карпатах ночью -4-9 мороза). Днем температура не будет подниматься выше +1...+6.

На остальной территории пройдут небольшие дожди, ночью в большинстве северных, центральных и Одесской областях умеренные осадки. Ветер будет преобладать юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет +4...+9, а днем прогреется до +8...+13. На востоке столбики термометров поднимутся даже до +16.

В Киеве 6 апреля пройдет ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Ночью и утром опустится туман, видимость 200-500 м, что может привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+8, а днем столбики термометров поднимутся до +9…+11.

Температура по области ночью +4...+9, днем +8...+13.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По мнению синоптиков, погода в апреле-2023 готовит украинцам приятный сюрприз. В конце месяца порадует почти летними температурами.

По данным NOAA и ECMWF, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы, считают метеорологи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!