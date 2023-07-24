Никакого уксуса! Чем почистить канализацию: лайфхаки

Канализацию следует чистить регулярно, ведь пищевые отходы, жир или волосы могут образовать пробку в трубах. Это приведет не только к неудобствам в использовании сантехникой, но и к неприятному запаху.

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Если в трубе уже образовалось большое засорение, препятствующее прохождению воды, можно попробовать народные средства. Смесь пищевой соды и белого уксуса помогает при дезинфекции, но, по мнению эксперта по уборке, эти два продукта не следует использовать вместе. Чем почистить канализацию, рассказало издание Express.

При глубоких засорениях сантехники советуют вооружиться некоторыми чистящими средствами – они эффективны и просты в использовании. Вантуз имеет резиновую полусферу и пластиковую или деревянную рукоятку. При возвратно-поступательных действиях он быстро очистит даже устаревшие загрязнения, проталкивая канализационный затор вниз к более широким трубам.

Экспертка по уборке Линси Кромби предлагает использовать дренажную змейку для разблокировки труб. Сантехнический трос состоит из рукоятки и стальной пружины, которую нужно продвинуть как можно глубже в трубу. Далее следует сделать несколько оборотов и осторожно вытащить змейку наружу – к ней прилипнут волосы и другая грязь, которая забивала канализацию. Сливную змейку можно использовать для стоков на кухне или в ванной.

Часто для очистки сантехники используют соду и уксус. Эксперт не рекомендует сочетать эти ингредиенты. Уксус известен дезинфицирующими свойствами, однако для канализационных труб его лучше не использовать.

Устранить неприятные запахи из канализации можно с помощью соды.

"Просто возьмите соду, насыпьте ее в раковину и залейте кипяченой водой. Уксус в случае чистки труб минимизирует действие соды, поэтому их не нужно смешивать", – посоветовала Линдси.

Кстати, основной причиной появления известкового налета на унитазе является жесткая водопроводная вода. Со временем грязь и налет будут скапливаться, начинается процесс размножения бактерий. Обычный отбеливатель всегда не справится с проблемой. Более эффективными будут средства на основе кислот. Как отчистить унитаз от пятен и сделать его свежим и блестящим – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как пробить засор в унитазе можно с помощью одной только пищевой пленки.

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