Понадобится только пленка: как быстро разблокировать забитый унитаз

Прочистка забитого унитаза – довольно неприятная работа. Но есть лайфхаки, как облегчить эту задачу и не испачкать руки. Причем для одного из наиболее эффективных не понадобится дополнительных средств – только один предмет, который есть практически на каждой кухне.

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Именно таким поделилась в своем TikTok-аккаунте пользовательница Джинни Турман. По ее словам, пробить засор в унитазе можно с помощью одной только пищевой пленки. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

Чтобы воспользоваться этим методом, нужно плотно обернуть пленкой унитаз со стороны сиденья. Далее необходимо воспользоваться кнопкой смыва и несколько раз нажать на середину плёнки так, чтобы она не разорвалась. Через пару секунд вода должна начать легко проходить в трубу.

Работает этот лайфхак по тому же принципу, что и вантуз. Пленка блокирует доступ воздуха к чаше унитаза, а несколько нажатий на ее поверхность заставляют образовавшийся внутри воздушный пузырь создавать дополнительное давление в трубе. Именно он и проталкивает засор внутрь. И вода легко проходит в слив.

При этом не приходится ни пачкать руки, ни использовать агрессивные химические средства для прочистки труб. Однако опытные сантехники утверждают, что этот способ способен сработать не всегда. Серьезный засор он может и не одолеть. Также он не сработает, если не полностью ограничить подачу воздуха в чашу.

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