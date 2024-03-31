Не выбрасывайте: где пригодятся пакетики с силикагелем, которые кладут в новую обувь

Наверное, вы замечали в коробках с новой обувью маленькие пакетики с прозрачными шариками. И, вероятно, обычно сразу их выбрасывали. Силикагель бессознательно создал себе плохую репутацию, и эти пакетики часто воспринимают как обычный мусор.

Силикагель – полезное и нетоксичное средство. Где пригодятся маленькие пакетики, рассказали эксперты издания House digest.

Где можно использовать силикагель

Силикагель действует как осушитель и поглощает влагу вокруг себя. Вот почему их стоит сохранить для использования во влажных помещениях, например, в ванной комнате. Средство поможет также избавиться от запаха плесени. Поставьте емкости с пакетами в недоступные для детей места, чтобы уменьшить избыток влаги.

Поскольку это очень пористое вещество, оно способно впитывать влагу или воду. Вот почему наполнитель для кошачьих туалетов на основе кремния также поможет снизить конденсат. Молекулы воды прилипают к поверхности гелевых шариков. Кроме того, силикагель может фактически повторно выделять влагу, если хранить его при слишком высокой температуре (более 65 °C).

Абсорбирующие маленькие шарики могут поглощать до 40% или 50% своего веса в зависимости от влажности и температуры помещения.

Силикагель после использования не будет индикационным, то есть не изменит цвета после насыщения, однако вы также можете приобрести индикаторный силикагель, который изменяет цвет.

Как безопасно хранить силикагель

Пакетики с силикагелем следует хранить в герметичном пакете или в контейнере – расфасованными или в упаковках. Важно, чтобы они не подвергались воздействию влаги, прежде чем вы будете готовы их использовать по назначению.

Держите силикагель вдали от домашних животных и детей. Хотя он нетоксичн, употребление шариков может привести к боли в желудке. Побочные эффекты применения силикатных шариков включают тошноту и рвоту.

Чтобы эффективно высушить шарики силикагеля, рекомендуется положить на противень в духовку при температуре 120 °C на 90 минут.

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