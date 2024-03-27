Действенное средство поможет отчистить сантехнику в ванной до блеска: лайфхак

Самый большой беспорядок в ванной создают отнюдь не хаотично расставленные вещи, а пятна извести от жесткой воды. Борьба с ними может превратиться в настоящий ад, если не знать несколько простых приемов.

OBOZ.UA узнал, как использовать средство для стирки, чтобы преодолеть проблему мутной пленки на сантехнике. И средство это – тетраборат натрия также известный как боракс или бура. Ее обычно добавляют к вещам, чтобы смягчить воду и усилить очищающие свойства стирального средства. А значит, справится бура и с разрушением минеральных отложений.

Чтобы воспользоваться средством для чистки сантехники, слегка посыпьте порошком тетрабората натрия раковину или душевую кабину, дайте ему 5-10 минут, чтобы подействовать, а затем сотрите пятна от жесткой воды влажным полотенцем. За это время минеральное средство должно разрушить все отложения и легко сделать сантехнику чистой и блестящей.

Не менее эффективным против извести будут и разные растворы буры. Так, чтобы удалить пятна от жесткой воды из унитаза, смешайте 1 стакан буры с 1 стаканом уксуса. Вылейте этот раствор в унитаз и оставьте на несколько минут. Вещества должны вступить в реакцию с выделением пены и шипением. В ходе этого химического процесса они будут активно разрушать следы от жесткой воды. Напоследок вам останется почистить унитаз ершиком и хорошо прополоскать его водой.

Для очистки плитки хорошо подойдет паста на основе буры. Добавьте к минеральному порошку немного уксуса, чтобы получилась густая субстанция. Нанесите ее на стойкие пятна на затирке или плитке и оставьте действовать на 15 минут, затем сотрите остатки и промойте обработанное место водой.

Чтобы уберечь ванну от пятен извести в будущем, периодически обрабатывайте наиболее проблемные места водным раствором уксуса или лимонной кислоты. И не забывайте вытирать все поверхности досуха после использования, ведь именно пятна воды оставляют после себя известковые следы.

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