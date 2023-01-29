Как избавиться от влажности на окнах: раскрыт способ, который будет стоить менее 200 грн

Конденсат на окнах – серьезная проблема в холодный сезон. Из-за лишней влаги могут повреждаться рамы и стены возле окон, а также развиваться плесень. Поэтому важно знать, как убрать влажность на окнах зимой.

Видео дня

Как пишет издание Daily Record, самый очевидный выход из проблемы – приобретение осушителя воздуха – может влететь в копеечку. В то время как не менее эффективное устройство можно изготовить собственноручно с помощью вещества, килограмм которого можно приобрести менее чем за 200 гривен.

Речь идет о силикагеле. Именно его кладут в коробки с техникой, одеждой и обувью, чтобы уберечь их от переувлажнения во время транспортировки. Вы точно знаете, как выглядят эти маленькие пакетики. Также из силикагеля производят наполнитель для кошачьих туалетов. Именно благодаря его высокой способности к поглощению.

Чтобы сделать эффективный осушитель воздуха, просто засыпьте гранулы вещества в банку (заполнять ее доверху при этом не обязательно) и накройте перфорированной крышкой. Перфорацию можно сделать самостоятельно с помощью шила. Так вы, помимо прочего, сможете выбрать удобный для вас размер осушителя.

Разместите банку с силикагелем в месте, где влага больше всего накапливается. К примеру, у окон, на которых оседает конденсат. Меняйте наполнитель раз в две недели или при необходимости.

Сейчас 5-граммовый пакетик силикагеля можно приобрести на украинских маркетплейсах за 4-5 грн, а килограммовая упаковка обойдется примерно в 150-200 гривен. Можно использовать для осушителя и кошачий силикагелевый наполнитель, но он будет стоить вам значительно дороже.

Эксперты также назвали несколько альтернатив этому веществу. Так хорошие поглощающие свойства имеет древесный уголь. Также с влажностью справятся каменная соль и сода. Насыпьте ее в миску и наблюдайте за состоянием вещества. Когда оно начнет становиться тверже, наполнение "осушителя" нужно будет заменить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие изменения в доме могут снизить накопление конденсата на окнах.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.