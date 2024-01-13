Не только одежда: какие предметы можно почистить в стиральной машинке

Стиральная машина – незаменимая в быту вещь. Важно периодически очищать фильтры, резиновые держатели, барабан и контейнеры для порошка, чтобы предотвратить появление плесени и грибковых спор. На самом деле эксперты говорят, что в машинке можно стирать не только одежду.

Видео дня

Эта техника, как и посудомойка, способна существенно облегчить уборку. Что кроме одежды или домашнего текстиля в ней можно стирать в машинке, разбирался OBOZ.UA.

Мягкие игрушки

Мягкие игрушки нужно регулярно стирать, ведь на них скапливается пыль, грязь, остатки пищи и т.д. Заполните барабан машинки игрушками, добавьте в лоток немного моющего средства и включите цикл деликатной стирки. Важное замечание: нельзя стирать в машинке игрушки с электронными элементами.

Коврики-пазлы

Коврики-пазлы – безопасный и практичный атрибут для детских комнат. Всю грязь не обязательно отстирывать вручную – эти коврики также подходят для машинной стирки. Надо только разобрать покрытие и сложить его в стиральную машинку, после чего включить деликатный режим.

Шторки для душа

Шторки для душа можно стирать в холодной воде. Чтобы не повредить материал, необходимо включить короткий цикл и не отжимать изделие.

Конструктор

Детали детских конструкторов быстро загрязняются, а для стирки пригодится сетчатый мешок или обычная наволочка. В барабан также можно добавить полотенца, чтобы конструктор не очень тарахтел во время стирки.

Автомобильные коврики

Перед стиркой в машинке автомобильные коврики следует предварительно пропылесосить и промыть под проточной водой. Затем нужно положить их в барабан и включить короткий цикл.

Подушки

Согласно исследованиям, бактерии и грибковые споры, накапливаясь в подушках, могут спровоцировать проблемы со здоровьем. Стирать в машинке можно пуховые (перьевые) подушки. От желтых пятен поможет эффективный лайфхак с использованием уксуса. Подробности – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как постирать кроссовки в машинке, не повредив их.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.