Как быстро отбелить старые подушки: от желтых пятен не останется и следа

Подушки нужно чистить регулярно. Согласно исследованиям, бактерии и грибковые споры, накапливаясь в подушках, могут спровоцировать проблемы со здоровьем: от акне и аллергических реакций до заболеваний дыхательных путей.

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Со временем на поверхности возникают противные желтые пятна. Как быстро и эффективно отбелить старые подушки, рассказало издание Express.

Как отбелить подушки

Важная оговорка: этот способ можно использовать для пуховых (перьевых) подушек. На подушках из пены, имеющих "эффект памяти", лайфхак не сработает.

Прежде всего проверьте на этикетке по уходу, можно ли стирать подушки в стиральной машине. Очистка пожелтевшей ткани – сложная задача, однако с проблемой можно справиться без использования агрессивных химикатов.

Секрет заключается в использовании белого уксуса. Кислотные компоненты обладают отбеливающими и дезинфицирующими свойствами.

Шаг 1. Положите подушку в стиральную машину. В отсек кондиционера налейте 1 чашку белого дистиллированного уксуса.

Шаг 2. В барабан стиральной машинки нужно насыпать ½ стакана пищевой соды.

Шаг 3. В основной отсек насыпьте стиральный порошок.

Пищевая сода помогает нейтрализовать любые запахи и поможет смягчить воду.

Далее нужно постирать подушки в соответствии с указаниями на этикетках.

Как часто нужно стирать подушки

Эксперты подсчитали, что в среднем треть своей жизни мы проводим в постели, поэтому подушка естественным образом становится "домом" для мертвых клеток кожи, пота, пыли и разнообразных бактерий.

Подушку следует стирать как минимум каждые три месяца. Лучше использовать мягкий стиральный порошок и включать дополнительный цикл отжима, чтобы лишняя влага не приводила к накоплению плесени.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, зачем есть три отсека в лотке стиральной машинки и как правильно использовать каждый из них.

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