Как постирать кроссовки в машинке, не повредив их: простой трюк

Приобретя новую обувь, большинство людей с осторожностью к ней относятся, чтобы предотвратить появление устойчивых пятен. Но с течением времени кроссовки все же загрязняются и нужно найти правильный способ, чтобы очистить их и не испортить материал.

Видео дня

OBOZ.UA опубликовал простой трюк, который поможет безопасно постирать обувь в машинке. Следуйте советам, чтобы сохранить красивый внешний вид любимых кроссовок.

Подготовьте обувь к стирке. Для этого нужно вынуть шнурки и стельки. Это обеспечит глубокую и тщательную очистку от устаревшей грязи. Шнурки и стельки лучше постирайте вручную, это не отнимет у вас много времени и усилий.

Мешок для стирки. Чтобы избежать надоедливых звуков от ударов кроссовок по барабану стиральной машинки, используйте специальный тканевый мешок. Такая универсальная вещь не только обеспечит тишину в квартире, но и сохранит красивый вид обуви.

Вы также можете заменить наволочку на старые полотенца. Поместите их в барабан вместе с кроссовками и это снизит уровень шума во время стирки.

Средство для стирки. Выбирайте мягкое средство, избегая агрессивных химических растворов. Это сбережет насыщенный цвет и состояние ткани после стирки. Также включайте соответствующий режим – деликатную или ручную стирку, так как от горячей воды материал может деформироваться.

Сушка. Это завершающий этап, который может оказать значительное влияние на состояние обуви. Избегайте прямых солнечных лучей и использования фена. Разместите кроссовки на свежем воздухе в тени или хорошо проветриваемой комнате и наполните их газетой, чтобы сохранить форму.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем постирать шторы и скатерти, чтобы вернуть белоснежный цвет и добиться лучшего результата.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.