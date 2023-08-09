Не перебивать и не исправлять правила разговорного этикета

Американский психолог Альберт Меграбян вывел интересную формулу общения: на 45% впечатление о личности формирует именно речь – голос, слова, тембр, умение выразить свое мнение. О правилах разговорного этикета слышали все, однако немногие их соблюдают.

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Можно провести краткий проверочный тест: запишите экспромтный рассказ на диктофон или видео, чтобы обнаружить слабые стороны, которые могут заметить ваши собеседники. Расскажите впечатление о книге или фильме, проведите размышления о каком-нибудь событии. OBOZREVATEL публикует основные правила разговорного этикета, которые помогут улучшить разговорные навыки и добавить уверенность в общении.

Правило сленга

В деловых разговорах сленг, суржик и кальку следует исключить. Говорите простыми и понятными для собеседника словами. Не пытайтесь произвести впечатление, оперируя узкопрофильными понятиями, которые ваш собеседник может не понять. Это заставит его чувствовать себя дискомфортно.

Правило чужих ошибок

Согласно правилам этикета исправлять чужие ошибки очень невежливо. Можно осторожно сказать о них при удобном случае или когда вы останетесь с собеседником наедине. Громко говорить спикеру о несущественных ошибках по произношению или ударению, сидя в большом зале заседаний в компании потенциальных клиентов или коллег не стоит. Если ошибки вредят репутации личности или компании, найдите способ сообщить об этом тактично при личном разговоре. Как вариант – попробуйте при возможности сами произнести сложное слово с правильным ударением или звучанием.

Правило вежливости

Не перебивайте собеседника. Даже несмотря на нехватку времени или слишком эмоциональную дискуссию, не перебивайте. Дайте человеку завершить свое мнение и только тогда начинайте контраргументы.

Правило неопределенности

Если вы не знаете, что ответить на вопрос, не говорите что попало. Не начинайте зависать на паузе и растягивать слова-паразиты: "нуу… сейчас… как бы это объяснить….". Лучше скажите: "Этот вопрос нуждается в более детальном изучении" или "Я не могу ответить сразу, мне нужно подумать".

Правило громкости

В разговоре старайтесь немного понижать голос – на полтона от вашего привычного тембра, особенно при первом знакомстве. С незнакомыми людьми лучше выбирать мягкий, дружелюбный тон.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что есть несколько правил этикета, которые ненамеренно нарушают все. К примеру, женщину принято пропускать вперед – однако даже в этом правиле есть исключения, о которых мало кто знает.

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