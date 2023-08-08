Правила этикета, которые ненамеренно нарушают все: список

Есть несколько правил этикета, которые ненамеренно нарушают все. К примеру, женщину принято пропускать вперед – однако даже в этом правиле есть исключения, о которых мало кто знает. Не следует размешивать чай круговыми движениями и нельзя желать "будьте здоровы", если незнакомый человек чихнул.

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Если вам хочется зевнуть, нужно прикрыть рот – но, оказывается, есть разница, какой рукой это следует делать. О правилах этикета, которые часто нарушают – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как нельзя размешивать сахар

Согласно правилам этикета сахар нужно размешивать возвратно-поступательными движениями. Причина проста – при размешивании по кругу ложка касается стенки чашки, создавая раздражающий стук.

Правило "Будьте здоровы"

Рядом с вами чихнул незнакомец, а вы, желая показать себя воспитанным, говорите "будьте здоровы". В высших кругах общества и среди аристократов это считается моветоном и грубым нарушением личных границ. Эксперты в области этикета советуют просто игнорировать чихание постороннего человека. Не стоит говорить "будьте здоровы" клиенту по работе, малознакомому коллеге, продавцу или человеку в очереди. В крайнем случае можно просто предложить салфетку или платок.

Какой рукой прикрывать рот

При чихании, кашле или зевке прикрывать рот нужно левой рукой. Правой мы обычно здороваемся с людьми, поэтому следует уважать комфорт и здоровье окружающих.

Можно ли поздравлять женщину со свадьбой

Правила этикета говорят, что поздравлять со свадьбой необходимо мужчину. И дело не в гендерном неравенстве. Объяснение довольно милое: обычно именно мужчина проявляет инициативу, делает предложение и завоевывает сердце женщины. Так что мужчин поздравляют со свадьбой, а женщинам желают счастья.

Когда не следует пропускать вперед женщину

Согласно правилам этикета первым в лифт должен входить мужчина, ведь лифт может считаться опасным местом. Что касается выхода, то действует правило ближайшего человека – первым выходит тот, кто стоит у двери.

Можно ли обращаться на "ты" к младшим по возрасту

Если человеку исполнилось 12 лет, к нему следует обращаться на "вы". Это правило этикета игнорируют очень часто. Мы привыкли говорить "ты" к младшим по возрасту, особенно к подросткам. На самом деле следует проявлять уважение ко всем, независимо от возрастной категории.

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