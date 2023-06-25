Зачем мы стукаем по дереву на счастье: в чем смысл диковинного суеверия

Вы наверняка не раз поступали так: хвастались чем-то вроде отсутствия штрафов за превышение скорости или делились какими-то планами, а потом сразу стучали по ближайшей деревянной поверхности. В Украине, желая человеку пройти какое-то испытание без осложнений или не потерять удачу или здоровье, говорят: "Постучи по дереву". А задумывались ли вы, откуда мог появиться этот обычай?

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Издание The Conversation исследовало эту тему. Оказалось, что он предположительно уходит корнями в языческие времена в Европе. Распространенное объяснение утверждает, что таким образом жители лесистого на тот момент континента обращались к духам, живущим в деревьях и просили их отогнать беду или благодарили за помощь и посланную удачу. Согласно "Словарю фраз и басен" Брюэра, "традиционно некоторые деревья, такие как дуб, ясень, орешник, боярышник и ива, имели священное значение и, следовательно, защитные силы".

Эта же гипотеза указывает, что христианские реформаторы в Европе могли сознательно изменить языческий обычай, придав ему более приемлемый для церкви смысл. Они связали прикосновение к дереву с крестом, на котором распяли Иисуса. Однако материальных доказательств этой гипотезы не существует.

Между тем, Оксфордский словарь английского языка прослеживает фразу "прикоснуться к дереву" только до начала XIX века. Тогда она появилась в британской детской игре под названием Tiggy-touch-wood, в которой дети могли "освобождаться от захвата [путем] прикосновения к дереву". Впрочем, поскольку фольклор в большинстве своем передается из уст уста и фиксируется письменно с большой задержкой, вероятно, эта фраза и ритуал появились раньше, чем попали в словарь.

Современные исследователи называют привычку людей стучать по дереву чуть ли не автоматическим действием, которое они усваивают еще в детстве и используют, чтобы "отменить" какие-либо негативные последствия своих поступков, слов или решений. К таким действиям относят также плевки через левое плечо и рассыпание через него же соли.

Антрополог Бронислав Малиновский объясняет такие действия "тревожно-ритуальной теорией". Согласно ей наша психика, чтобы справиться с тревогой, вызванной неопределенностью, заставляет нас обращаться к магии и ритуалам, чтобы обрести чувство контроля. Итак, таким образом мы просто уменьшаем давление отрицательных эмоций.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о похожем магическом действии, которое позволяет "очистить" неуместный подарок, который может предвещать несчастье.

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