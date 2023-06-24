Почему нельзя ходить в одном ботинке или носке: откуда взялась странная примета

Всем парным предметам гардероба в народе придают особое значение. Ведь поодиночке они теряют свои свойства, а значит, считают суеверные люди, начинают отрицательно влиять на судьбу своего владельца.

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OBOZREVATEL разбирался, почему считается неправильным ходить в одном носке или одном ботинке. И какие приметы с этим связывают.

Действие этих примет распространяется на все чулочные изделия. И на любые типы обуви. То есть на все, что можно надеть на ноги и имеющее пару.

Самое очевидное значение приметы связано с расставанием. Причем даже трагическим. Так в народе верят, что тот, кто ходит в одном носке или в одном ботинке, рано потеряет ближайших родственников – мать или отца, а то и обоих родителей.

В толковании приметы парные вещи связывают именно с родительскими фигурами. Если их разбивать, разобьется и союз матери и отца. Причем если они не очень хорошо ладят, это может приблизить их расставание, а если любят друг друга – скорее предвещает смерть кого-то из пары.

Также привычка ходить таким образом предвещает человеку, который находится не в отношениях, длительное одиночество. Возможно даже пожизненное. Особенно подобное опасно для женщин, говорят в народе. А также уверяют, что лучше ходить босиком, чем в одном ботинке.

Поскольку носки, чулки и обувь связаны с ногами, разбивание их пары также переносят на путь человека. Считается, что хождение в одном ботинке может вызвать потерю памяти и человек не сможет вспомнить дорогу домой.

Плохой знак также увидеть носок или ботинок без пары во сне. Это означает, что вас впереди ожидает конфликт, в который вас вовлекут против вашей воли. Или откроют секрет, который вы хотели сохранить. Если же вам снится, что вы ходите в одном носке или распаренной обуви, это предвещает неудачное путешествие – отпуск, командировку и т.д.

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