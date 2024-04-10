Найдите желтую машину: головоломка для людей с острым зрением

Интеллектуальные испытания помогут держать мозг в тонусе. Головоломки, говорят ученые, могут быть полезны и в долгосрочной перспективе. Регулярные мозговые тренировки даже снижают риск деменции и других возрастных неврологических болезней.

В сети набирает популярность интересная головоломка. Попытайтесь как можно быстрее найти желтую машину.

Головоломки улучшают память и когнитивные навыки. Конечно, это не означает, что головоломки остановят развитие деменции, другие факторы могут оказать гораздо большее влияние, но интеллектуальные задачи могут стимулировать разум.

Головоломки – это отличный способ напрячь ум, потренировать концентрацию, внимательность и остроту зрения.

Существуют три основных типа головоломок: наблюдательные, аналитические и математические. Наблюдательные головоломки являются самым быстрым и легким видом мозговых тренировок – нужно быстро заметить определенный объект на изображении.

Только люди со высоким IQ могут решить эту головоломку за менее 13 секунд. Обратите внимание, что экспресс-головоломки не могут определить ваш уровень IQ, поэтому для получения детальных результатов следует обратиться к профессиональным тестам.

Удалось ли вам заметить авто за 13 секунд? Желтый автомобиль можно найти в левом верхнем углу изображения между двумя серыми автомобилями, припаркованными очень близко к нему.

Ранее OBOZ.UA публиковал интересные и полезные головоломки:

попытайтесь найти ошибку на зимнем рисунке;

или рискните пройти математическую головоломку, которая по силам только самым умным;

либо же проверьте свой уровень IQ сложной головоломкой на логику.

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