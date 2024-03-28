По силам только гениям: математическая головоломка, над которой придется заморочиться

Среди всех видов головоломок математические, без сомнения, являются самыми сложными и эффективными. Регулярные мозговые тренировки полезны для улучшения когнитивных навыков, концентрации и внимательности.

В сети набирает популярность интересная головоломка, что по силам не каждому. Попытайтесь определить, какой вес белого шарика.

Головоломки проверяют критическое мышление и улучшают навыки решения проблем. Эти задачи обладают потенциалом для повышения интеллекта, говорят эксперты.

Многочисленные исследования показали, что ежедневные интеллектуальные тренировки помогают держать мозг в тонусе и со временем могут предотвратить риск возникновения возрастных неврологических проблем, в том числе и деменции.

На картинке мы видим баланс красных, белых и зеленых шариков. Зеленый весит 30 единиц. Согласно опросам, только самые сообразительные и внимательные смогли вычислить вес белого шарика за 11 секунд.

Эта головоломка проверит ваши аналитические и логические навыки мышления.

Объяснение

На изображении значение зеленого шара равно 30.

Все, что нужно, это составить уравнение.

Если мы допустим, что значение красного шарика равно x, а белого шарика – y, получается:

x + 2y = 3x + 30

Или

10+2y = 30+30

2y = 50

y= 25

Следовательно, вес белого шарика равен 25.

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попробуйте найти отличия на изображениях;

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