По силам только гениям: математическая головоломка, над которой придется заморочиться
Среди всех видов головоломок математические, без сомнения, являются самыми сложными и эффективными. Регулярные мозговые тренировки полезны для улучшения когнитивных навыков, концентрации и внимательности.
В сети набирает популярность интересная головоломка, что по силам не каждому. Попытайтесь определить, какой вес белого шарика.
Головоломки проверяют критическое мышление и улучшают навыки решения проблем. Эти задачи обладают потенциалом для повышения интеллекта, говорят эксперты.
Многочисленные исследования показали, что ежедневные интеллектуальные тренировки помогают держать мозг в тонусе и со временем могут предотвратить риск возникновения возрастных неврологических проблем, в том числе и деменции.
На картинке мы видим баланс красных, белых и зеленых шариков. Зеленый весит 30 единиц. Согласно опросам, только самые сообразительные и внимательные смогли вычислить вес белого шарика за 11 секунд.
Эта головоломка проверит ваши аналитические и логические навыки мышления.
Объяснение
На изображении значение зеленого шара равно 30.
Все, что нужно, это составить уравнение.
Если мы допустим, что значение красного шарика равно x, а белого шарика – y, получается:
x + 2y = 3x + 30
Или
10+2y = 30+30
2y = 50
y= 25
Следовательно, вес белого шарика равен 25.
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- попробуйте найти отличия на изображениях;
- или рискните решить сложную головоломку по поиску скрытого кода;
- либо подумайте над загадкой о белых медведях, что ставит взрослых в тупик, а дети находят ответ почти сразу.
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