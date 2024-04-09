Сложная головоломка для самых умных: проверьте свой IQ

Умеете ли вы мыслить логически? Не спешите отвечать на этот вопрос, ведь ответ будет субъективным. Более трезво взглянуть на свою логичность вам поможет головоломка.

На картинке с тестом,которую публикует OBOZ.UA, вы можете увидеть шесть комбинаций цветных фигур, сложенных по определенному принципу. Сможете ли вы определить этот принцип и найти неправильное сочетание за 10 секунд?

Поставьте таймер и начните анализировать изображение. Решение головоломок такого типа позволяет хорошо прокачать мозг. Но главное условие, при котором вы извлечете настоящую пользу – это довести решение задачи до завершения самостоятельно. Поэтому, когда таймер просигнализирует о завершении отведенного времени, не прекращайте поиски.

Указанные 10 секунд – это результат, который может продемонстрировать действительно искусный в головоломках человек с хорошо развитой логикой. Если вам это удалось, можете гордиться собой. Если нет, но вы все же справились с задачей в одиночку, это тоже отличный и достойный похвалы результат. Но все же небольшая подсказка для сомневающихся в своих силах – одна из комбинаций имеет неправильное сочетание цветов.

Итак, еще раз внимательно присмотритесь к изображению. Проанализируйте все его элементы и дайте свой вариант ответа.

Если вы все же не можете справиться с этой достаточно сложной задачей, воспользуйтесь правильным ответом ниже. На нем указано, что неправильным является шестой вариант. По логике задачи круг в фигуре должен быть желтого цвета.

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