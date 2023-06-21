Найдите странного кота: головоломка для людей с высоким IQ

Визуальные головоломки – отличный способ держать мозг в тонусе. Это веселый и познавательный вариант провести досуг или просто на минуту отвлечься от будничных дел.

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Визуальные тесты не требуют логического мышления или математических подсчетов. Главное – наблюдательность и умение выявлять разные закономерности. В сети набирает популярность интересная головоломка о котах.

Задание: один из этих котов отличается от других. Нужно в самое короткое время обнаружить странного кота.

Подобные головоломки позволяют улучшить навыки критического мышления, повышают способность решать проблемы и развивают аналитическое мышление. А главное – визуальные тесты тренируют зрительное восприятие благодаря умению классифицировать объекты по определенным критериям.

Головоломки улучшают память, концентрацию и общие когнитивные функции.

Так удалось ли вам за минимальное время отыскать странного кота? Ниже – правильный ответ.

Кстати, эффективность тестов подтверждена проведенными исследованиями. Более 2800 человек в возрасте от 65 лет проходили тренировки мозга в течение 5-6 недель. Люди, прошедшие обучение, показали долговременное усовершенствование этих навыков. У них даже улучшилась работа памяти.

Раньше OBOZREVATEL предлагал еще одну визуальную головоломку для людей с идеальным зрением: нужно найти собаку.

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